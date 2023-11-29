От медика до машиниста: стало известно, кому в Тюмени предлагают высокую зарплату

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
На первом месте начальник участка, которому предлагают зарабатывать от 240 до 350 тысяч рублей ежемесячно. В его обязанности входят организация выполнения работ по строительству дорог, их планирование и контроль за процессом, управление рабочим персоналом, в том числе допуск к работе и организация вахтового жилого поселка, взаимодействие с заказчиком, а также работа с чертежами и другой документацией.
Менеджер агентской группы, по данным сервиса, может зарабатывать до 300 тысяч рублей. Он должен продавать полисы страхования жизни, искать и привлекать новых агентов, заниматься развитием и управлением рабочей группы, чтобы был выполнен план.
Машинисту автомобильного крана предлагают зарплату в 180-255 тысяч рублей. В его обязанности входит управление автокраном «Галитчанин» грузоподъемностью 25 тонн, содержание автомобиля в надлежащем техническом состоянии и его ремонт. Машинисту предлагают работать вахтовым методом: 2 месяца работы, 2 месяца отдыха.
Стоматолог-терапевт в Тюмени может зарабатывать от 90 до 250 тысяч рублей ежемесячно. Ему предстоит проводить консультации, диагностику и составлять план лечения, заниматься самим лечением и заполнять медицинскую документацию.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских тюрьмах не хватает надзирателей. В этом году ряды УФСИН покинули 347 человек.