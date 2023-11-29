От медика до машиниста: стало известно, кому в Тюмени предлагают высокую зарплату

На первом месте начальник участка, которому предлагают зарабатывать от 240 до 350 тысяч рублей ежемесячно. В его обязанности входят организация выполнения работ по строительству дорог, их планирование и контроль за процессом, управление рабочим персоналом, в том числе допуск к работе и организация вахтового жилого поселка, взаимодействие с заказчиком, а также работа с чертежами и другой документацией.