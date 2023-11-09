В Тюмени нашлась вакансия с зарплатой 350 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В ноябре самой высокооплачиваемой вакансией в Тюмени стал руководитель развития отдела продаж: ему предлагают зарплату от 350 тысяч рублей в месяц. При этом, как сообщили аналитики «Зарплаты.ру» изданию РБК Тюмень, в октябре самая большая зарплата предлагалась отоларингологам — 250 тысяч рублей.
В вакансии руководителя уточняется, что потенциальный сотрудник должен уметь строить партнерскую систему продаж и «прокачивать» команду.
Большую зарплату предлагают и стоматологу-ортодонту — от 150 тысяч рублей. Минимальный опыт работы — три года, также кандидат должен иметь опыт продаж. По направлению «Добавки в бетон» требуется менеджер-технолог. За привлечение новых клиентов, контроль отгрузки и доставки продукции и проведение необходимых испытаний ему будут платить от 145 тысяч.
Также в Тюмени ищут управляющего сетью мясных магазинов, который за успешное прохождение ревизий и управление сотрудниками будет зарабатывать от 145 до 200 тысяч ежемесячно. А водителю трубоплетевоза с опытом вождения на горных перевалах предлагают работать вахтой за 180 тысяч.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени ищут актрису на роль глупой кикиморы. Смелому и креативному соискателю предлагают заработать до 50 тысяч рублей.