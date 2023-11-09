В Тюмени нашлась вакансия с зарплатой 350 тысяч рублей

Большую зарплату предлагают и стоматологу-ортодонту — от 150 тысяч рублей. Минимальный опыт работы — три года, также кандидат должен иметь опыт продаж. По направлению «Добавки в бетон» требуется менеджер-технолог. За привлечение новых клиентов, контроль отгрузки и доставки продукции и проведение необходимых испытаний ему будут платить от 145 тысяч.