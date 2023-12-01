nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:00

Published Сегодня, 04:00

Modified Сегодня, 04:02

Updated Сегодня, 04:02

В Тюменской области назвали вакансии с самыми высокими зарплатами

Эксперты рассказали, кто в Тюменской области может зарабатывать до 750 тысяч рублей

1 декабря 2023, 04:00
Фото: 1MI

В Тюменской области назвали вакансии с самыми высокими зарплатами

По данным сервиса по поиску работы HH.ru, 29% из всех открытых вакансий в Тюменской области предлагают зарплату от 100 тысяч рублей и выше. В основном, такие зарплаты наблюдаются в сферах строительства, логистики, торговли, автомобильном бизнесе и финансовом секторе.

Работодатели готовы платить больше 100 тысяч рублей менеджерам по продажам, водителям, машинистам и курьерам. Строит отметить, что 36% вакансий подразумевают работу вахтовым методом, а еще 3% — удаленно.

В начале декабря самой высокооплачиваемой вакансией в Тюменской области является стоматолог-ортопед, которому предлагают зарабатывать от 350 до 750 тысяч рублей в месяц. Потенциальный сотрудник должен иметь минимум 3 года опыта и сертификат по ортопедии.

Высокую зарплату предлагают и инженеру по бурению. За 350-410 тысяч рублей он должен быть готовым к работе вахтовым методом, сопровождать процессы бурения, взаимодействовать с заказчиками, контролировать работы и выполнять расчеты.

Директор автосалона и по совместительству руководитель отдела продаж может зарабатывать 200-400 тысяч рублей, но такой зарплаты нужно добиться. Будущему сотруднику предстоит провести 2 месяца на должности менеджера отдела продаж и еще 2 месяца на должности менеджера отдела оценки.

В Тюмени экс-заключенным готовы платить за работу 160 тысяч рублей. Что надо делать?
Узнать подробнее

С 5 месяца начнется его обучение в Школе Руководителя отдела продаж, на 6 месяце сотрудника ожидает назначение на должность руководителя и обучение на директора автосалона, а уже потом становится возможным переход к выполнению обязанностей директора.

На такую же зарплату может претендовать менеджер по лизингу, в обязанности которого войдут привлечение и консультирование клиентов, работа с автосалонами и работа с документами.

Еще одна вакансия с высокой предлагаемой зарплатой — зубной техник. Ему предлагают зарабатывать от 100 до 500 тысяч рублей в месяц, а в его обязанности войдут изготовление искусственных коронок, протезов и других ортодонтических и челюстно-лицевых конструкций.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области вдвое увеличился спрос на многозадачных сотрудников. Это еще одно из следствий дефицита рабочей силы.

Читайте также:
В Тюмени озвучили топ высокооплачиваемых вакансий ноябряНа работу как на праздник: в Тюмени появились новогодние вакансииВ Тюмени нашлась вакансия с зарплатой 350 тысяч рублей
#Общество#Тюменская область#Тюменцы#Работа#Зарплата#Зарплаты#Работодатели#Поиск работы#Вакансии#Рабочие вакансии#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Хорошая была вспышка»: тюменцев предупредили о сильнейшей за год магнитной буре
30 ноября, 02:20
Двойные пенсии, маркировка продуктов, правила выезда за границу: нововведения декабря
30 ноября, 10:05
Прогуляться и не упасть: тюменцам рассказали, как избежать травм зимой
30 ноября, 09:58
Ходил налево, пока лечила сына: тюменка пришла искать любовь на «Давай поженимся»
30 ноября, 05:41
Арбитражи ноября: судья — брат убийцы, спор с департаментом и банкротство нефтяников
30 ноября, 01:05
Магнит для маргиналов. Как живет полузаброшенная пятиэтажка на Харьковской в Тюмени?
30 ноября, 14:08