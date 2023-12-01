Эксперты рассказали, кто в Тюменской области может зарабатывать до 750 тысяч рублей

Еще одна вакансия с высокой предлагаемой зарплатой — зубной техник. Ему предлагают зарабатывать от 100 до 500 тысяч рублей в месяц, а в его обязанности войдут изготовление искусственных коронок, протезов и других ортодонтических и челюстно-лицевых конструкций.