Эксперты рассказали, кто в Тюменской области может зарабатывать до 750 тысяч рублей

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Работодатели готовы платить больше 100 тысяч рублей менеджерам по продажам, водителям, машинистам и курьерам. Строит отметить, что 36% вакансий подразумевают работу вахтовым методом, а еще 3% — удаленно.
В начале декабря самой высокооплачиваемой вакансией в Тюменской области является стоматолог-ортопед, которому предлагают зарабатывать от 350 до 750 тысяч рублей в месяц. Потенциальный сотрудник должен иметь минимум 3 года опыта и сертификат по ортопедии.
Высокую зарплату предлагают и инженеру по бурению. За 350-410 тысяч рублей он должен быть готовым к работе вахтовым методом, сопровождать процессы бурения, взаимодействовать с заказчиками, контролировать работы и выполнять расчеты.
Директор автосалона и по совместительству руководитель отдела продаж может зарабатывать 200-400 тысяч рублей, но такой зарплаты нужно добиться. Будущему сотруднику предстоит провести 2 месяца на должности менеджера отдела продаж и еще 2 месяца на должности менеджера отдела оценки.
С 5 месяца начнется его обучение в Школе Руководителя отдела продаж, на 6 месяце сотрудника ожидает назначение на должность руководителя и обучение на директора автосалона, а уже потом становится возможным переход к выполнению обязанностей директора.
На такую же зарплату может претендовать менеджер по лизингу, в обязанности которого войдут привлечение и консультирование клиентов, работа с автосалонами и работа с документами.
Еще одна вакансия с высокой предлагаемой зарплатой — зубной техник. Ему предлагают зарабатывать от 100 до 500 тысяч рублей в месяц, а в его обязанности войдут изготовление искусственных коронок, протезов и других ортодонтических и челюстно-лицевых конструкций.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области вдвое увеличился спрос на многозадачных сотрудников. Это еще одно из следствий дефицита рабочей силы.