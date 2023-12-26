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В Тюмени хотят построить 18 школ и детских садов

В Тюмени построят 18 новых школ и детских садов

26 декабря 2023, 04:11
Фото: 1MI

В Тюмени хотят построить 18 школ и детских садов

Образовательные учреждения будут построены до 2027 года. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава города Руслан Кухарук.

Планы по строительству и реконструкции объектов социальной сферы рассматривались на заседании коллегии администрации Тюмени. Кухарук отметил, что уходящий год стал рекордным по вводу зданий социальной сферы.

Так, с начала 2023 года построили 3 школы и 1 детский сад, а еще в трех учреждениях был проведен капитальный ремонт.

Ссылаясь на ГУС ТО, глава города сообщил о планах построить в Тюмени еще 18 объектов образования, культуры и спорта: 8 школ, 7 детских садов, школу искусств и два крытых ледовых катка.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области капитально отремонтируют 12 больниц. Все работы запланированы на 2024 год.

Известно, какие дороги и мосты отремонтируют в Тюменской области в 2024 году
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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Школа#Новости тюмени#План строительства#Детские сады#ГУС#Любовь Селезнева
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