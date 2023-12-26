В Тюмени построят 18 новых школ и детских садов

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Планы по строительству и реконструкции объектов социальной сферы рассматривались на заседании коллегии администрации Тюмени. Кухарук отметил, что уходящий год стал рекордным по вводу зданий социальной сферы.
Так, с начала 2023 года построили 3 школы и 1 детский сад, а еще в трех учреждениях был проведен капитальный ремонт.
Ссылаясь на ГУС ТО, глава города сообщил о планах построить в Тюмени еще 18 объектов образования, культуры и спорта: 8 школ, 7 детских садов, школу искусств и два крытых ледовых катка.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области капитально отремонтируют 12 больниц. Все работы запланированы на 2024 год.