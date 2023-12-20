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В тюменском поселке построят психиатрическую больницу

Под Тюменью появится новая психиатрическая больница

20 декабря 2023, 02:16
Фото: 1MI

В тюменском поселке построят психиатрическую больницу

Стационар психиатрической больницы построят в поселке Винзили. На данный момент идет поиск подрядчика.

О том, что под Тюменью появится психиатрическая больница, стало известно из тендера, опубликованного на портале Госзакупок. Начальная и максимальная цена контракта — 259.5 миллиона рублей.

В документе указано, что на подрядчика лягут обязанности по подготовке проектной документации и выполнению строительных работ.

В корпусе больницы будут кабинеты врачей, процедурные, палаты, тренажерный зал и другие помещения.

Планируется, что строительство начнется в октябре 2024 года и завершится к 10 марта 2026 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском селе Покровское появится дом-музей Распутина. Найден инвестор, который готов заняться строительством исторического комплекса.

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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Больницы#Тендеры#Подрядчик#Любовь Селезнева
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