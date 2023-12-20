Под Тюменью появится новая психиатрическая больница

Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
Modified Сегодня, 02:18
Updated Сегодня, 02:18
О том, что под Тюменью появится психиатрическая больница, стало известно из тендера, опубликованного на портале Госзакупок. Начальная и максимальная цена контракта — 259.5 миллиона рублей.
В документе указано, что на подрядчика лягут обязанности по подготовке проектной документации и выполнению строительных работ.
В корпусе больницы будут кабинеты врачей, процедурные, палаты, тренажерный зал и другие помещения.
Планируется, что строительство начнется в октябре 2024 года и завершится к 10 марта 2026 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском селе Покровское появится дом-музей Распутина. Найден инвестор, который готов заняться строительством исторического комплекса.