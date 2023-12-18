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Updated Сегодня, 13:10

Новые дороги построят в Велижанском микрорайоне Тюмени

Новые дороги построят в Велижанском микрорайоне Тюмени

18 декабря 2023, 13:08
Фото: 1MI
Дороги, тротуары, а также систему водоотвода построят в Велижанском микрорайоне Тюмени. Там также планируют создать новое уличное освещение. Об этом сообщили в мэрии.

Строительство дорог по улицам Ишимская, Ненецкая и Салымсккая запланированы на 2024–2026 годы, уточнили городские чиновники. В мэрии также отметили, что уже готова проектная документация, получены все необходимые разрешения и заключения.

— Проектными решениями предусмотрено строительство автомобильных дорог в границах мкр. «Велижанский» протяженностью 11,46 км. с устройством системы водоотвода, пешеходными тротуарами, наружным освещением, — рассказали в мэрии.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмени планируют построить новую дорогу до границы города. На соответствующее обновление Тюменской слободы в бюджете заложено около миллиарда рублей.

#Тюмень#Строительство#Дороги#Тротуары#Инна Доровская#Освещение
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