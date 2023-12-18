Новые дороги построят в Велижанском микрорайоне Тюмени

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Строительство дорог по улицам Ишимская, Ненецкая и Салымсккая запланированы на 2024–2026 годы, уточнили городские чиновники. В мэрии также отметили, что уже готова проектная документация, получены все необходимые разрешения и заключения.
— Проектными решениями предусмотрено строительство автомобильных дорог в границах мкр. «Велижанский» протяженностью 11,46 км. с устройством системы водоотвода, пешеходными тротуарами, наружным освещением, — рассказали в мэрии.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмени планируют построить новую дорогу до границы города. На соответствующее обновление Тюменской слободы в бюджете заложено около миллиарда рублей.