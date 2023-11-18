Известно, какие дороги и мосты отремонтируют в Тюменской области в 2024 году

Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, продолжатся работы над транспортной развязкой на примыкании автомобильной дороги «Обход д. Ожогино» к автомобильной дороге Р-254 «Иртыш». Подъезд к Тюмени. Также в планах властей проведение реконструкции улицы Мельникайте на участке от Хабаровской до реки Тура.