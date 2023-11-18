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Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

Тюменские власти сообщили, какие дороги и мосты отремонтируют в 2024 году

Известно, какие дороги и мосты отремонтируют в Тюменской области в 2024 году

18 ноября 2023, 04:36
Фото: 1MI

Тюменские власти сообщили, какие дороги и мосты отремонтируют в 2024 году

В Тюменской области в следующем году продолжатся работы по возведению транспортных развязок, строительству дорог и реконструкции мостов.

Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, продолжатся работы над транспортной развязкой на примыкании автомобильной дороги «Обход д. Ожогино» к автомобильной дороге Р-254 «Иртыш». Подъезд к Тюмени. Также в планах властей проведение реконструкции улицы Мельникайте на участке от Хабаровской до реки Тура.

Запланированы работы по ремонту и реконструкции мостов через реку Аремзянка (трасса Тобольск — Верхние Аремзяны — Октябрьский), реку Тенис (трасса Викулово — Ермаки — Жигули), ручей на автодороге Ярково — Новоалександровка — Ленино, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Тюмени изымут земельные участки и гаражи ради строительства новой дороги по улице Ставропольской на участке от Московский тракта до Интернациональной. Информация об изъятии размещена на сайте администрации города.

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