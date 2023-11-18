Известно, какие дороги и мосты отремонтируют в Тюменской области в 2024 году

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Published Сегодня, 04:36
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Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, продолжатся работы над транспортной развязкой на примыкании автомобильной дороги «Обход д. Ожогино» к автомобильной дороге Р-254 «Иртыш». Подъезд к Тюмени. Также в планах властей проведение реконструкции улицы Мельникайте на участке от Хабаровской до реки Тура.
Запланированы работы по ремонту и реконструкции мостов через реку Аремзянка (трасса Тобольск — Верхние Аремзяны — Октябрьский), реку Тенис (трасса Викулово — Ермаки — Жигули), ручей на автодороге Ярково — Новоалександровка — Ленино, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Тюмени изымут земельные участки и гаражи ради строительства новой дороги по улице Ставропольской на участке от Московский тракта до Интернациональной. Информация об изъятии размещена на сайте администрации города.