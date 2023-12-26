В авариях на тюменских дорогах за сутки пострадали 19 человек

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В ГИБДД Тюменской области рассказали, что за сутки в ДТП пострадали 19 человек и один — погиб. В двух случаях участниками аварий становились водители без прав.
Из-за невнимательности автомобилистов пострадали три пешехода, семь аварий произошли из-за нарушения очередности проезда перекрестков. От управления автомобилем отстранили десять пьяных водителей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске в ДТП пострадал двухмесячный ребенок. За рулем находился молодой человек, он не справился с управлением автомобилем и влетел в столб.