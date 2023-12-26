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В Тюменской области за сутки в ДТП пострадали 19 человек

В авариях на тюменских дорогах за сутки пострадали 19 человек

26 декабря 2023, 07:29
Фото: 1MI

В Тюменской области за сутки в ДТП пострадали 19 человек

Аварийная обстановка на дорогах региона обострилась. Всего за один день произошли 12 аварий, в том числе и с летальным исходом.

В ГИБДД Тюменской области рассказали, что за сутки в ДТП пострадали 19 человек и один — погиб. В двух случаях участниками аварий становились водители без прав.

Из-за невнимательности автомобилистов пострадали три пешехода, семь аварий произошли из-за нарушения очередности проезда перекрестков. От управления автомобилем отстранили десять пьяных водителей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске в ДТП пострадал двухмесячный ребенок. За рулем находился молодой человек, он не справился с управлением автомобилем и влетел в столб.

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