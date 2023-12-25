В Тюмени в ДТП с двумя Toyota пострадали трое взрослых и двое детей

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
По предварительным данным, 23-летняя водитель «Тойоты Камри», стаж вождения которой два года, поворачивая налево, не уступила дорогу второй иномарке — «Тойоте Королла», двигавшейся по главной дороге.
«Пострадали водитель „Тойоты Камри“, 42-летний водитель „Тойоты Королла“, его 36-летняя пассажирка и их дети — восьмилетний мальчик и полуторагодовалая девочка. Дети перевозились в специальных удерживающих креслах», — пояснили в ведомстве.
Все пострадавшие доставлены в больницу. По дорожно транспортному происшествию проводится проверка.
Также еще одна автомобильная авария с пострадавшими и одним погибшим произошла сегодня в Тобольском районе. В том случае, «Нива», вылетев на встречку, столкнулась с «Ниссаном».