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Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

В Тюмени в ДТП с двумя Toyota пострадали трое взрослых и двое детей

В Тюмени в ДТП с двумя Toyota пострадали трое взрослых и двое детей

25 декабря 2023, 14:05
Фото: 1MI
На перекрестке улиц Тополиная и Чекистов в Тюмени произошло ДТП с двумя «Тойотами». В автоаварии пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
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ДТП
Фото: ГИБДД Тюменской области/телеграм

По предварительным данным, 23-летняя водитель «Тойоты Камри», стаж вождения которой два года, поворачивая налево, не уступила дорогу второй иномарке — «Тойоте Королла», двигавшейся по главной дороге.

«Пострадали водитель „Тойоты Камри“, 42-летний водитель „Тойоты Королла“, его 36-летняя пассажирка и их дети — восьмилетний мальчик и полуторагодовалая девочка. Дети перевозились в специальных удерживающих креслах», — пояснили в ведомстве.

Все пострадавшие доставлены в больницу. По дорожно транспортному происшествию проводится проверка.

Также еще одна автомобильная авария с пострадавшими и одним погибшим произошла сегодня в Тобольском районе. В том случае, «Нива», вылетев на встречку, столкнулась с «Ниссаном».

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