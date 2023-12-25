На трассе Тюмень — Омск произошло ДТП с участием семи большегрузов

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В ведомстве отметили, что из-за осадков на трассе Тюмень — Омск образовалась ледяная корка.
«Только в Тюкалинском районе уже зарегистрировано семь дорожно транспортных происшествий. В одном из них участниками стали семь водителей большегрузных автомобилей», — пояснили в омском управлении ГИБДД.
Автоинспекторы просят всех участников водителей в период сложных погодных условий быть предельно внимательными и по возможности не планировать дальние поездки.
Напомним, в Тюменской области сегодня, 25 декабря, смертельное ДТП случилось в Тобольском районе. Погиб водитель «Нивы», которого вынесло на встречку, где он столкнулся с другим авто.