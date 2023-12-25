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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

На трассе Тюмень — Омск произошло ДТП с участием семи большегрузов

На трассе Тюмень — Омск произошло ДТП с участием семи большегрузов

25 декабря 2023, 13:01
Фото: 1MI
В Тюкалинском районе на трассе Тюмень — Омск произошло ДТП с участием семи грузовых автомобилей. Причиной массового столкновения большегрузов стал дождь, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Омской области.
Фото: ЧС Тюмень/телеграм

В ведомстве отметили, что из-за осадков на трассе Тюмень — Омск образовалась ледяная корка.

«Только в Тюкалинском районе уже зарегистрировано семь дорожно транспортных происшествий. В одном из них участниками стали семь водителей большегрузных автомобилей», — пояснили в омском управлении ГИБДД.

Автоинспекторы просят всех участников водителей в период сложных погодных условий быть предельно внимательными и по возможности не планировать дальние поездки.

Напомним, в Тюменской области сегодня, 25 декабря, смертельное ДТП случилось в Тобольском районе. Погиб водитель «Нивы», которого вынесло на встречку, где он столкнулся с другим авто.

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