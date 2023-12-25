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Последний понедельник 2023 года начнется в Тюмени с гололеда и дождя

Последний понедельник 2023 года начнется в Тюмени с гололеда и дождя

25 декабря 2023, 01:02
Фото: 1MI
В Тюменской области последняя неделя октября начнется с туманов, гололеда и мокрого снега с дождем. Такую погоду обещают метеорологи в последний понедельник года, 25 декабря. Днем температура воздуха составит -3…+2, в ночные часы ожидается 0…-5.
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Итоги

В Тюмени 25 декабря ожидается пасмурная погода, в вечерние часы вероятны осадки в виде снега с дождем, скорость ветра до 4,8 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут +2…0, вечером температура воздуха составит -3…-1.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:16, закат в 15:58 продолжительность дня 6 часов 42 минуты.

В Тобольске в понедельник ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. Скорость ветра составит 2,7 м/с. Утром и днем термометры покажут -1…-2, в темное время суток температура воздуха составит -2.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:14, закат в 15:38 продолжительность дня 6 часов 24 минуты.

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В Ялуторовске 25 декабря ожидается пасмурная погода, в вечерние часы вероятны осадки в виде снега с дождем, скорость ветра в течение дня составит 6,5 м/с. В утренние часы и днем ожидается 0….+2, в вечерние и ночные часы столбики термометров опустятся до 0…-2.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:10, закат в 15:58 продолжительность дня 6 часов 48 минут.

В Заводоуковске 25 декабря метеорологи обещают пасмурную погоду, в ночные часы осадки в виде снега с дождем, в течение дня ветер южный до 4,5-5,3 м/с, Утром и днем температура воздуха составит +1…+2, в темное время суток столбики термометров опустятся до 0…-2.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:08, закат в 15:58 продолжительность дня 6 часов 50 минут.

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В Ишиме 22 декабря ожидается пасмурная погода, во второй половине дня осадки в виде снега с дождем, ветер до 3,7 м/с. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -2…+2, к вечеру похолодает до 0…-3.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:53, закат в 15:49 продолжительность дня 6 часов 56 минут.

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