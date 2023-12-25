Последний понедельник 2023 года начнется в Тюмени с гололеда и дождя

В Ялуторовске 25 декабря ожидается пасмурная погода, в вечерние часы вероятны осадки в виде снега с дождем, скорость ветра в течение дня составит 6,5 м/с. В утренние часы и днем ожидается 0….+2, в вечерние и ночные часы столбики термометров опустятся до 0…-2.