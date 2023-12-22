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Тюменцам назвали дату открытия катка у «Конторы пароходства»

Тюменцам рассказали, когда откроется каток у «Конторы пароходства»

22 декабря 2023, 03:51
Фото: 1MI

Тюменцам назвали дату открытия катка у «Конторы пароходства»

Ледовый каток на набережной Туры готовится к открытию. Его площадь — более 2.2 тысячи квадратных метров.
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Отдых

В группе ВКонтакте «Тюмень каток» сообщается, что он будет открыт для посещения с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье — с 11:00 до 22:00. Каток будет работать без перерывов.

Коньки можно взять напрокат, со своими вход бесплатный. Также будет возможность арендовать ячейку хранения и ассистента в костюме пингвина или медведя.

Чтобы арендовать коньки, потребуется предоставить паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность.

Тюменцев приглашают на торжественное открытие катка 26 декабря в 17:00. В рамках мероприятия состоится театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Ранее «Наш город» писал, что в следующем году в Тюмени откроют каток за 432 миллиона рублей. Он появится на улице Народной.

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