«Останется без работы за пост в соцсетях?»: тюменского адвоката могут лишить лицензии

Сейчас адвокатское сообщество Тюменской области и многие аналогичные сообщества по всей России беспокоятся о том, что сейчас у адвокатов, имеющих принципиальную позицию, в полной мере реализующих свои права, могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Защитниками это воспринимается, как давление и посягательство на право на защиту, в частости речь идет о делах, которые касаются политзаключенных.