«Останется без работы за пост в соцсетях?»: тюменского адвоката могут лишить лицензии

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
После ареста и обыска суд отправил Ладина в СИЗО по обвинению в демонстрации запрещённой символики. В социальных сетях адвоката заметили посты, дискредитирующие военных и власть. Источник редакции сообщил, что Ладин выступал защитником украинских военнопленных, гражданских заложников, других политзаключенных.
«Также могу сказать что одним из поводов для обвинения стал репост в социальной сети, датированный 2018 годом, там рисунки одного из его подзащитных. После такого обвинения делом заинтересовались в СПЧ при ООН», — сообщил «Нашему городу» инсайдер.
В протоколе, составленном на Ладина указано, что он «продемонстрировал символику, пропаганда либо публичное демонстрирование которой запрещена, чем совершил административное правонарушение». Также в деле фигурирует и второй пост, который послужил материалом, для возбуждения дела. В нем адвокат пишет в запрещенной социальной сети о том, какие боеприпасы использует российская армия.
По совокупности обвинений мужчина был привлечен к административной ответственности и ему назначили штраф в 45 тысяч и административный арест на 14 суток. 27 октября адвоката выпустили на свободу, но и на этом дело не закончилось.
У полиции нет полномочий лишить Ладина лицензии на работу, однако правоохранители сочли это необходимой мерой для осужденного адвоката. Но вопрос лицензии может решить только Тюменская адвокатская палата, в которой состоит мужчина. Проблему лицензии Ладина сегодня рассмотрели на заседании коллегии тюменских адвокатов.
«Коллегия усмотрела нарушения в его действиях, однако окончательное решение будет за советом палаты, которые могут не согласится с выводом коллегии и прекратить рассмотрение жалобы. Итог скорее всего будет известен уже в следующем году», — рассказал изданию собственный источник.
Представители адвокатского сообщества опасаются, что совет может выбрать «безопасный» путь решения проблемы и удовлетворить жалобу, лишив адвоката лицензии. Хотя есть в адвокатской палате и представители иного мнения, верящие в то, что право адвоката на работу смогут отстоять.
Стоит отметить, что представители адвокатского сообщества полагают, что обвинение Ладина может быть связано с возросшим давлением на правозащитников. В пример адвокаты приводят недавний арест екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова, он пробыл 5 суток в заключении из-за того, что на сайте «Правозащитники Урала», к которому он имеет отношение, была возможность поделиться новостью в запрещенной социальной сети.
«В Российской Федерации есть инициативные группы, выступающие против давления на адвокатов, в их инструментарии также законные способы, они пишут жалобы, возбуждают уголовные дела или административные», — говорит о методах борьбы с давлением тюменский адвокат Павел Руснаков.
По словам тюменских адвокатов, ситуация с давлением начала обострятся после ряда резонансных дел, включающих обвинение журналиста Ивана Голунова и известного политика, который сейчас отбывает срок в тюрьме. Некоторые адвокаты жалуются на то, что им напрямую угрожают правоохранители, требуя отступить от намеченного плана защиты клиента.
Сейчас адвокатское сообщество Тюменской области и многие аналогичные сообщества по всей России беспокоятся о том, что сейчас у адвокатов, имеющих принципиальную позицию, в полной мере реализующих свои права, могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Защитниками это воспринимается, как давление и посягательство на право на защиту, в частости речь идет о делах, которые касаются политзаключенных.
Инсайдер редакции говорит о том, что лишение адвоката лицензии может стать показательным мероприятием, которые будет оказывать влияние на будущее адвокатского сообщества во всей России.