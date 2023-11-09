«Пошел ***** отсюда»: адвокат подал в суд на оскорбившего его тюменского полицейского

Как рассказал сам адвокат, в этот момент он ощутил беспокойство за свою жизнь и имущество. Также он просил сотрудника представиться, но и в этой просьбе ему отказали в грубой форме. Никто из присутствующих в здании не помог Акчермышеву установить личность полицейского.