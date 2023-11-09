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Published Сегодня, 10:28

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Updated Сегодня, 10:32

Адвокат подал в суд на оскорбившего его тюменского полицейского.

«Пошел ***** отсюда»: адвокат подал в суд на оскорбившего его тюменского полицейского

9 ноября 2023, 10:28
Фото: 1MI
Адвокат подал в суд на оскорбившего его тюменского полицейского.

Адвокат подал в суд на оскорбившего его тюменского полицейского

В тюменском «Центре Э» на улице 30 лет Победа должна была состояться очная ставка между фигурантами «Тюменского дела». Но визит обвиняемых и их адвокатов закончился для всех неожиданно — один из правоохранителей стал матом оскорблять одного из защитников.

В «Центре Э» состоялась очная ставка между Кириллом Бриком и Юрой Незнамовым, являющимися фигурантами «Тюменского дела». Но без происшествий не обошлось. Как рассказал «Нашему городу» собственный источник, знакомый с ситуацией, перед проведением следственного мероприятия адвокат Незнамова — Федор Акчермышев сел на диван, что не устроило одного из правоохранителей.

«Полицейский резко отреагировал на это, сказав, что не надо на его диване сидеть. Но адвокат подчеркнул, что диван — это государственное имущество. Тогда полицейский разозлился еще сильнее и сказал: „это ты мне его что ли покупал?“. После этого Федор попросил сотрудника обращаться к нему на „вы“, на что услышал ответ: „а мне какая разница, „ты“ или „вы“. Захочу — буду „тыкать“. Ты кто *****, давай ***** отдыхай… Пошëл отсюда, потом поговорим с тобой отдельно», — рассказывает источник.

Как рассказал сам адвокат, в этот момент он ощутил беспокойство за свою жизнь и имущество. Также он просил сотрудника представиться, но и в этой просьбе ему отказали в грубой форме. Никто из присутствующих в здании не помог Акчермышеву установить личность полицейского.

Так как по мнению адвоката, такое поведение не соответствует нормам поведения сотрудника полиции, то он написал жалобы в СУ СКР по Тюменской области по части 1 статьи 185 УК РФ — превышение должностных полномочий.

В СУ СКР по Тюменской области «Нашему городу» оперативно не смогли подтвердить эту информацию.

Суд отказался возбуждать дело о пытках по заявлению фигуранта «Тюменского дела»
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тюменский областной суд не удовлетворил апелляцию одного из адвокатов Дениза Айдына. Защитник Халит Ниязов пытался оспорить отказ нижестоящего суда в возбуждении дела о пытках.

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