Не время отдыхать: тюменцам рассказали, кем можно работать на новогодних праздниках

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Аналитики выяснили, что в период новогодних праздников больше всего могут заработать водители, курьеры и сборщики заказов. Сейчас в Тюменской области открыты более 1.6 тысячи вакансий, часть из которых — только на время каникул.
Например, можно устроиться продавцом-консультантом в магазин подарков за 40-75 тысяч рублей. Основные задачи — помощь покупателям с выбором подарков, обновление витрин, работа с кассой и, соответственно, активная продажа товара.
Также есть вариант устроиться продавцом новогодних желаний. Под таким названием вакансии скрывается работа продавцом-консультантом в магазине сладостей. В обязанности работника войдут прием и подготовка товара к продажам, а также консультирование покупателей. Работодатель предлагает зарабатывать от 59 тысяч рублей.
Есть и такое предложение, как сборщик легких новогодних заказов. Трудоустроиться могут тюменцы в возрасте от 16 лет, а заработать можно от 200-300 рублей за час. Обязанности указаны в названии вакансии — собирать заказы и передавать курьеру.
Новогодние посылки можно не только собирать, но и доставлять. Курьер может заработать до 700 рублей в час без учета бонусов за работу в пиковые часы, зарплату обещают начислять ежедневно.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области опубликовали список самых востребованных специалистов. Сейчас в дефиците представители рабочих профессий, строительной сферы и образования.