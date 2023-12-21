nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:19

Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

Тюменцам предложили лучшие новогодние варианты подработки на каникулах

Не время отдыхать: тюменцам рассказали, кем можно работать на новогодних праздниках

21 декабря 2023, 04:19
Фото: 1MI

Тюменцам предложили лучшие новогодние варианты подработки на каникулах

В преддверии Нового года в Тюменской области появились вакансии, характерные для этого праздника. Аналитики hh.ru составили список лучших вариантов подработки на каникулах и рассказали, сколько можно заработать за этот период.

Аналитики выяснили, что в период новогодних праздников больше всего могут заработать водители, курьеры и сборщики заказов. Сейчас в Тюменской области открыты более 1.6 тысячи вакансий, часть из которых — только на время каникул.

Например, можно устроиться продавцом-консультантом в магазин подарков за 40-75 тысяч рублей. Основные задачи — помощь покупателям с выбором подарков, обновление витрин, работа с кассой и, соответственно, активная продажа товара.

Также есть вариант устроиться продавцом новогодних желаний. Под таким названием вакансии скрывается работа продавцом-консультантом в магазине сладостей. В обязанности работника войдут прием и подготовка товара к продажам, а также консультирование покупателей. Работодатель предлагает зарабатывать от 59 тысяч рублей.

Дефицит кадров и рост зарплат: что ждет рынок труда в 2024 году
Узнать подробнее

Есть и такое предложение, как сборщик легких новогодних заказов. Трудоустроиться могут тюменцы в возрасте от 16 лет, а заработать можно от 200-300 рублей за час. Обязанности указаны в названии вакансии — собирать заказы и передавать курьеру.

Новогодние посылки можно не только собирать, но и доставлять. Курьер может заработать до 700 рублей в час без учета бонусов за работу в пиковые часы, зарплату обещают начислять ежедневно.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области опубликовали список самых востребованных специалистов. Сейчас в дефиците представители рабочих профессий, строительной сферы и образования.

Читайте также:
Более 15 тысяч тюменцев смогли найти работу в этом годуВ Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабряВ Тюмени открылись вакансии с заработной платой до 750 тысяч рублей
#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Новый год#Вакансии#Подработка#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Глобальное потепление и массовая гибель рек?»: сможет ли Тура пережить 2024 год?
Вчера, 07:13
В тюменском санатории зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции
Вчера, 07:47
Дефицит кадров и рост зарплат: что ждет рынок труда в 2024 году
Вчера, 07:10
До пяти тысяч рублей: в Тюмени вырос ценник на отдых на горячих источниках
Вчера, 06:48
Власти Тюмени отказались от строительства тоннеля в центре города
Вчера, 04:21
В Тюмени магазины ограничили выдачу яиц в одни руки
Вчера, 12:31