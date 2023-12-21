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В Тобольске планируют запустить речные прогулки по Иртышу

Дал слово: глава Тобольска пообещал запустить речные прогулки по Иртышу

21 декабря 2023, 05:51
Фото: 1MI

В Тобольске планируют запустить речные прогулки по Иртышу

Запуск речных экскурсий по Иртышу запланирован на 2024 год. Об этом во время прямой линии сообщил Максим Афанасьев.
«Я даю слово, что в 2024 году мы запустим речные прогулки. Мы уже нашли инвестора, который специально приобрел для нас теплоход вместимостью 90 посадочных мест. Но мы не ограничились наличием этого теплохода, а поставили задачу разработать некий бренд, который бы эти прогулки делал более аутентичными. Это будет связь с купечеством», — рассказал глава города.

Он дополнил, что на пристани расположится музей, а молодежь сможет посещать экскурсии по Пушкинской карте.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске составили реестр опасных для детей объектов. Доступ на них будет ограничен.

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#Общество#Тюменская область#Тобольск#Открытие#Максим Афанасьев#Экскурсии#Экскурсия#Пушкинская карта#Любовь Селезнева
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