Дал слово: глава Тобольска пообещал запустить речные прогулки по Иртышу

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
«Я даю слово, что в 2024 году мы запустим речные прогулки. Мы уже нашли инвестора, который специально приобрел для нас теплоход вместимостью 90 посадочных мест. Но мы не ограничились наличием этого теплохода, а поставили задачу разработать некий бренд, который бы эти прогулки делал более аутентичными. Это будет связь с купечеством», — рассказал глава города.
Он дополнил, что на пристани расположится музей, а молодежь сможет посещать экскурсии по Пушкинской карте.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске составили реестр опасных для детей объектов. Доступ на них будет ограничен.