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В Тюменской области появится дом-музей Григория Распутина

В тюменском селе построят дом-музей Григория Распутина

19 декабря 2023, 02:17
Фото: 1MI

В Тюменской области появится дом-музей Григория Распутина

Дом-музей Распутина планируется построить в селе Покровское. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в интервью ТАСС во время выставки-форума «Россия».
«По пути от Тюмени до Тобольска, если ехать на автомобиле, находится село Покровское — родина Григория Распутина. В этом же населенном пункте наш тюменский инвестор готов построить большой исторический комплекс старца Григория, воссоздать не просто отдельный дом-музей, а воссоздать большую усадьбу», — рассказал Моор.

Кто этот инвестор, а также то, в каком объеме он собирается инвестировать, на данный момент неизвестно.

Ранее «Наш город» сообщал, что стенд Тюменской области на выставке «Россия» посетил президент Владимир Путин. Ему провели экскурсию по павильону.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Музеи#Инвестиции#Григорий Распутин#Инвесторы#Музей#Любовь Селезнева
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