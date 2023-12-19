В тюменском селе построят дом-музей Григория Распутина

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
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Updated Сегодня, 02:19
«По пути от Тюмени до Тобольска, если ехать на автомобиле, находится село Покровское — родина Григория Распутина. В этом же населенном пункте наш тюменский инвестор готов построить большой исторический комплекс старца Григория, воссоздать не просто отдельный дом-музей, а воссоздать большую усадьбу», — рассказал Моор.
Кто этот инвестор, а также то, в каком объеме он собирается инвестировать, на данный момент неизвестно.
Ранее «Наш город» сообщал, что стенд Тюменской области на выставке «Россия» посетил президент Владимир Путин. Ему провели экскурсию по павильону.