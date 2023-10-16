Тюменка превратила свой дом в музей татарского быта

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Поэтому сейчас она планирует расширяться и открыть комплексный музей вместе с еще одним семейным домом по соседству, пишет NEFT.
В Казарово женщина переехала несколько лет назад. С собой привезла коллекционные ковры, картины тюменских художников, национальные предметы быта, старинную утварь. Тогда и пришла идея про выставку. Под экспозиции она выделила половину дома и начала приглашать экскурсии. Сейчас под музей оборудовано несколько комнат, обставленных, как было принято у сибиряков и татар. Также есть уголок, посвященный семье супруга, члена сборной СССР по лыжным гонкам, и его родных — в прошлом, высокопоставленных чиновников из Югры.
«Сейчас дом моей сестры нуждается в присмотре. Там тоже есть раритетные экспонаты. В нем я делаю татарский дом-музей, и это будет уже музейный комплекс, состоящий из двух домов. Людей смогу туда приглашать чаще», — поделилась планами тюменка.