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Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:47

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Тюменка превратила свой дом в музей татарского быта

Тюменка превратила свой дом в музей татарского быта

16 октября 2023, 13:43
Фото: 1MI
Жительница села Казарово Зулейха Алишева организовала в своем доме настоящий музей татарского быта. К ретроспективной выставке тюменки проявили интерес не только ее земляки. В дом к ней приезжают туристы и местные чиновники.
Фото: "Ретродом Зулейхи" в соцсетях

Поэтому сейчас она планирует расширяться и открыть комплексный музей вместе с еще одним семейным домом по соседству, пишет NEFT.

В Казарово женщина переехала несколько лет назад. С собой привезла коллекционные ковры, картины тюменских художников, национальные предметы быта, старинную утварь. Тогда и пришла идея про выставку. Под экспозиции она выделила половину дома и начала приглашать экскурсии. Сейчас под музей оборудовано несколько комнат, обставленных, как было принято у сибиряков и татар. Также есть уголок, посвященный семье супруга, члена сборной СССР по лыжным гонкам, и его родных — в прошлом, высокопоставленных чиновников из Югры.

«Сейчас дом моей сестры нуждается в присмотре. Там тоже есть раритетные экспонаты. В нем я делаю татарский дом-музей, и это будет уже музейный комплекс, состоящий из двух домов. Людей смогу туда приглашать чаще», — поделилась планами тюменка.
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