Шутка от тюменского губернатора Моора рассмешила весь зал на выставке «Россия»

Отметим, ярмарка тюменских производителей начала работу на международной выставке «Россия» в пятницу, 24 ноября. На экспозиции представлены изделия от тобольской фабрики, которая выпускает композиции из рога лося, кости цевки и бивня мамонта, а также прославившиеся на всю страну сибирские махровые ковры ручной работы, натуральная косметика Magia Organica, мерч VisitTyumen, сувениры с тюменской домовой росписью, геотермальная минеральная вода, конфеты фабрики «Квартет» и иван-чай от агрофирмы «Русич».