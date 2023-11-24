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Шутка от тюменского губернатора Моора рассмешила весь зал на выставке «Россия»

Шутка от тюменского губернатора Моора рассмешила весь зал на выставке «Россия»

24 ноября 2023, 08:44
Фото: 1MI
Губернатор Тюменской области Александр Моор заставил улыбнуться всех посетителей международной выставки «Россия». Глава региона в своем выступлении тонко пошутил на тему выборов, чем вызвал аплодисменты и смех гостей мероприятия.
Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области
«В сентябре этого года земляки во второй раз оказали мне доверие и выбрали губернатором Тюменской области. И я подумал, что я, наверное, единственный человек в Сибири, который радуется второму сроку», — пошутил Александр Моор.
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Отметим, ярмарка тюменских производителей начала работу на международной выставке «Россия» в пятницу, 24 ноября. На экспозиции представлены изделия от тобольской фабрики, которая выпускает композиции из рога лося, кости цевки и бивня мамонта, а также прославившиеся на всю страну сибирские махровые ковры ручной работы, натуральная косметика Magia Organica, мерч VisitTyumen, сувениры с тюменской домовой росписью, геотермальная минеральная вода, конфеты фабрики «Квартет» и иван-чай от агрофирмы «Русич».

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