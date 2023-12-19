В Тюмени воссоздадут квартал в дореволюционном стиле

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
«Данный квартал проектируется как туристический район. Концепция и генплан находятся в разработке. Планируется восстановить построенные ранее деревянные дома», — рассказали в администрации города DK.RU.
Реконструкция первого объекта в этом квартале — «бирюзового дома» на Береговой, 67, начнется в следующем году.
Ранее «Наш город» сообщал, что комнаты в тюменских коммуналках за год подорожали на 15%. На данный момент средняя стоимость такой недвижимости составляет 1.37 миллиона рублей.