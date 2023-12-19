nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:09

Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

В Тюмени появится район в дореволюционном стиле

В Тюмени воссоздадут квартал в дореволюционном стиле

19 декабря 2023, 04:09
Фото: 1MI

В Тюмени появится район в дореволюционном стиле

Квартал деревянной архитектуры расположится на левом берегу Туры в границах улиц Ангарской — Большой Заречной — Щербакова — Береговой. Территория будет зоной историко-культурной деятельности.
«Данный квартал проектируется как туристический район. Концепция и генплан находятся в разработке. Планируется восстановить построенные ранее деревянные дома», — рассказали в администрации города DK.RU.

Реконструкция первого объекта в этом квартале — «бирюзового дома» на Береговой, 67, начнется в следующем году.

Ранее «Наш город» сообщал, что комнаты в тюменских коммуналках за год подорожали на 15%. На данный момент средняя стоимость такой недвижимости составляет 1.37 миллиона рублей.

«Квартиру будет не купить?»: как изменится рынок недвижимости к 2024 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Недвижимость разорившегося тюменского бизнесмена выставили на аукционСотни беженцев из Украины получили квартиры в Тюменской областиВ Тюмени рекордно подорожала аренда однокомнатных квартир
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Реконструкция#Историческая реконструкция#История#Здания#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Анархия на рынке»: почему в регионе массово раскупают яйца и чем опасен их дефицит
Вчера, 07:17
«Кровь и металл»: ТОП-5 самых жутких ДТП Тюменской области в 2023 году
Вчера, 09:14
Детские новогодние ёлки 2023-2024 в Тюмени: где, когда и за сколько
Вчера, 10:37
Уже не по карману: сколько стоит в Тюмени новогодний стол?
Вчера, 01:00
Семейные обстоятельства: тюменский бизнесмен продает экопарк за 290 миллионов рублей
Вчера, 04:38
В Тюмени назвали самые скандальные профессии года
Вчера, 08:14