В правительстве Тюменской области обсудили результаты по борьбе с наркоманией

Стоит отметить, что в Тюменской области в рамках нацпроектов «Демография» ведется планомерная работа по популизации здорового образа жизни, борьбе с пьянством и наркоманией. Также повсеместно в регионе создается или обновляется инфраструктура для занятий спортом и физкультурой. И результат такого комплексного подхода в решении социальных болезней уже есть — в последние годы в области заметно выросло число людей, выбирающих активный образ жизни без вредных привычек.