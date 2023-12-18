В правительстве Тюменской области обсудили результаты по борьбе с наркоманией

Posted Вчера, 13:32
Published Вчера, 13:32
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Так, количество смертельных отравлений наркотиками в Тюменской области за десять месяцев 2023 года снизилось более чем на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Смертельных случаев отравлений среди несовершеннолетних не зарегистрировано.
Глава региона отметил, что в октябре 2023 года межведомственной рабочей группой Государственного антинаркотического комитета была проведена проверка в сфере реализации государственной антинаркотической политики в Тюменской области, по итогам которой регион получил хорошую оценку.
«Наша совместная деятельность достойно оценена. И очень важно сохранять намеченные положительные тенденции», — подчеркнул губернатор.
Стоит отметить, что в Тюменской области в рамках нацпроектов «Демография» ведется планомерная работа по популизации здорового образа жизни, борьбе с пьянством и наркоманией. Также повсеместно в регионе создается или обновляется инфраструктура для занятий спортом и физкультурой. И результат такого комплексного подхода в решении социальных болезней уже есть — в последние годы в области заметно выросло число людей, выбирающих активный образ жизни без вредных привычек.
Алкогольная и наркотическая зависимости — это не просто вредные привычки, а болезни, которые нужно лечить под контролем специалистов. За помощью тюменцы могут обратится в поликлинику по месту жительства — врач-психиатр есть в каждом районе.