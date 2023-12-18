nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 13:32

Published Вчера, 13:32

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

В правительстве Тюменской области обсудили результаты по борьбе с наркоманией

В правительстве Тюменской области обсудили результаты по борьбе с наркоманией

18 декабря 2023, 13:32
Фото: nashgorod.ru
Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание региональной антинаркотической комиссии. Главной темой повестки встречи стал анализ наркоситуации в регионе по итогам десяти месяцев 2023 года, сообщает пресс-служба главы Тюменской области.

Так, количество смертельных отравлений наркотиками в Тюменской области за десять месяцев 2023 года снизилось более чем на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Смертельных случаев отравлений среди несовершеннолетних не зарегистрировано.

Глава региона отметил, что в октябре 2023 года межведомственной рабочей группой Государственного антинаркотического комитета была проведена проверка в сфере реализации государственной антинаркотической политики в Тюменской области, по итогам которой регион получил хорошую оценку.

«Наша совместная деятельность достойно оценена. И очень важно сохранять намеченные положительные тенденции», — подчеркнул губернатор.

Стоит отметить, что в Тюменской области в рамках нацпроектов «Демография» ведется планомерная работа по популизации здорового образа жизни, борьбе с пьянством и наркоманией. Также повсеместно в регионе создается или обновляется инфраструктура для занятий спортом и физкультурой. И результат такого комплексного подхода в решении социальных болезней уже есть — в последние годы в области заметно выросло число людей, выбирающих активный образ жизни без вредных привычек.

Алкогольная и наркотическая зависимости — это не просто вредные привычки, а болезни, которые нужно лечить под контролем специалистов. За помощью тюменцы могут обратится в поликлинику по месту жительства — врач-психиатр есть в каждом районе.

Тюменская область входит в топ регионов РФ по вовлеченности населения в спорт
Узнать подробнее
Читайте также:
Александр Моор: региональное здравоохранение всегда в приоритетеТюмень тестирует новую систему в здравоохранении «Персональные медицинские помощники»Сотрудники здравоохранения рассказали о тенденциях заболеваемости ВИЧ среди тюменцев
Подпишитесь
«Анархия на рынке»: почему в регионе массово раскупают яйца и чем опасен их дефицит
Вчера, 07:17
«Кровь и металл»: ТОП-5 самых жутких ДТП Тюменской области в 2023 году
Вчера, 09:14
Детские новогодние ёлки 2023-2024 в Тюмени: где, когда и за сколько
Вчера, 10:37
Уже не по карману: сколько стоит в Тюмени новогодний стол?
Вчера, 01:00
Семейные обстоятельства: тюменский бизнесмен продает экопарк за 290 миллионов рублей
Вчера, 04:38
В Тюмени назвали самые скандальные профессии года
Вчера, 08:14