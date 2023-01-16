Сотрудники здравоохранения рассказали о тенденциях заболеваемости ВИЧ среди тюменцев

Главврач Владимир Романов отметил, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией за ушедший год снизилась за счет совместной работы медицинских учреждений региона, где было проведено более 630 тысяч медобследований местных жителей на наличие заболевания, а это на 50 тысяч больше, в сравнении с 2021 годом.