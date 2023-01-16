Сотрудники здравоохранения рассказали о тенденциях заболеваемости ВИЧ среди тюменцев

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Главврач Владимир Романов отметил, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией за ушедший год снизилась за счет совместной работы медицинских учреждений региона, где было проведено более 630 тысяч медобследований местных жителей на наличие заболевания, а это на 50 тысяч больше, в сравнении с 2021 годом.
Также в Департаменте Здравоохранения добавили, что жители Тюменской области стали чаще заболевать ВИЧ половым путем и гораздо реже — наркотическим. Только 13,7% случаев заражения произошли из-за употребления психоактивных веществ.
Ранее «Наш город» писал, что в 2022 году зарегистрировали один случай заражения младенца ВИЧ-инфекцией.