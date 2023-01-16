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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

Сотрудники здравоохранения рассказали о тенденциях заболеваемости ВИЧ среди тюменцев

Сегодня, 16:28
Фото: 1MI

Пожилые жители Тюменской области стали чаще заражаться ВИЧ

По предварительным итогам тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД, в ушедшем году в нашем регионе заболеваемость ВИЧ уменьшилась практически на 5%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального здравоохранения.

Главврач Владимир Романов отметил, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией за ушедший год снизилась за счет совместной работы медицинских учреждений региона, где было проведено более 630 тысяч медобследований местных жителей на наличие заболевания, а это на 50 тысяч больше, в сравнении с 2021 годом.

Также в Департаменте Здравоохранения добавили, что жители Тюменской области стали чаще заболевать ВИЧ половым путем и гораздо реже — наркотическим. Только 13,7% случаев заражения произошли из-за употребления психоактивных веществ.

Ранее «Наш город» писал, что в 2022 году зарегистрировали один случай заражения младенца ВИЧ-инфекцией.

В Тюменской области ребенок заразился ВИЧ-инфекцией
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#Елена Чебоксарова#ВИЧ#Тест на ВИЧ#Инфекция#Заболеваемость#Врачи#Медицинская помощь
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