Предновогодними банковскими предложениями воспользуются 16% жителей УрФО

Однако гибкие условия по накопительным счетам россияне предпочитают больше, чем классические вклады. Так, каждый четвертый участник опроса сообщил, что будет решать, открывать вклад или накопительный счет, в зависимости от предлагаемых условий по конкретному финансовому продукту. 21% жителей Уральского федерального округа выберут накопительный счет. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Южном федеральном округе — по 27%, в Москве и Московской области — 19%. Для 13% предпочтительнее вклад (в Москве и Московской области такой ответ дали 17%, на Северном Кавказе 3%). 22% одинаково предпочитают вклад и накопительный счет.