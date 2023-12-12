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В Тюмени из-за морозов начались перебои в поставках пива и деликатесов

Из-за аномальных морозов тюменцы могут остаться без пива и закусок

12 декабря 2023, 02:59
Фото: 1MI

В Тюмени из-за морозов начались перебои в поставках пива и деликатесов

Из-за погоды груз не может добраться до магазина, либо поставляется с задержками. Некоторые магазины вынуждены сократить ассортимент.

Тюменские магазины разливных напитков столкнулись с перебоями с поставками пива и деликатесов. Об этом один из предпринимателей рассказал Ura.ru.

«Из-за погоды грузы до нас либо не доезжают, либо доставляются с большими задержками. Это связано с тем, что некоторые дальнобойщики из-за морозов начали корректировать графики доставки. Также во время рейсов у части водителей начали ломаться машины. А это дополнительные дни простоя. Поэтому перебои с поставками разливного пива и закусок к нему действительно есть», — сообщил предприниматель.

Он подчеркнул, что из-за проблем с поставками некоторым магазинам разливных напитков пришлось сократить ассортимент: некоторые позиции отсутствуют из-за того, что товар просто не может доехать из-за морозов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в ресторанах Тюмени из меню пропадают роллы. Заведения столкнулись с дефицитом лосося.

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