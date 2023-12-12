Из-за аномальных морозов тюменцы могут остаться без пива и закусок

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
Тюменские магазины разливных напитков столкнулись с перебоями с поставками пива и деликатесов. Об этом один из предпринимателей рассказал Ura.ru.
«Из-за погоды грузы до нас либо не доезжают, либо доставляются с большими задержками. Это связано с тем, что некоторые дальнобойщики из-за морозов начали корректировать графики доставки. Также во время рейсов у части водителей начали ломаться машины. А это дополнительные дни простоя. Поэтому перебои с поставками разливного пива и закусок к нему действительно есть», — сообщил предприниматель.
Он подчеркнул, что из-за проблем с поставками некоторым магазинам разливных напитков пришлось сократить ассортимент: некоторые позиции отсутствуют из-за того, что товар просто не может доехать из-за морозов.
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