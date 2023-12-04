В этом году тюменцы потратили на рестораны рекордные суммы

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
В Тюменской области растет популярность общественного питания. По данный Росстата, за девять месяцев текущего года тюменцы оставили в кафе, барах и ресторанах более 28 миллиардов рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличение составило 7,8%. При этом, сильнее всего прирост заметен в сентябре — на 14,5% больше, чем в сентябре 2022 года, и на 11,4% больше, чем в августе 2023 года.
«Услуги общепита развиты очень активно, нормативные показатели давно превышены в два раза», — приводит слова директора департамента потребительского рынка Елены Ереминой «Вслух.ру».
В целом по стране, оборот заведений общепита за период с января по сентябрь составил 2 триллиона 33 миллиарда рублей.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в элитном ЖК в Тюмени откроют сразу четыре ресторана. Названия и концепция некоторых из них уже известна.