nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:29

Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

С начала 2023 года тюменцы оставили в общепите более 28 миллиардов рублей

В этом году тюменцы потратили на рестораны рекордные суммы

4 декабря 2023, 03:29
Фото: 1MI

С начала 2023 года тюменцы оставили в общепите более 28 миллиардов рублей

Популярность кафе и ресторанов в регионе продолжает расти. Больше всего тюменцы потратили на них в сентябре.

В Тюменской области растет популярность общественного питания. По данный Росстата, за девять месяцев текущего года тюменцы оставили в кафе, барах и ресторанах более 28 миллиардов рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличение составило 7,8%. При этом, сильнее всего прирост заметен в сентябре — на 14,5% больше, чем в сентябре 2022 года, и на 11,4% больше, чем в августе 2023 года.

В Тюмени выставили на продажу ресторан, не успевший проработать и года
Узнать подробнее
«Услуги общепита развиты очень активно, нормативные показатели давно превышены в два раза», — приводит слова директора департамента потребительского рынка Елены Ереминой «Вслух.ру».

В целом по стране, оборот заведений общепита за период с января по сентябрь составил 2 триллиона 33 миллиарда рублей.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в элитном ЖК в Тюмени откроют сразу четыре ресторана. Названия и концепция некоторых из них уже известна.

Читайте также:
Из столовой в легенду: в Тюмени навсегда закрыли кафе-бар «На Рижской»В Тюмени инвалида не пустили в кафе-барВ Тюмени выставили на продажу ресторан, не успевший проработать и года
#Общество#Тюменская область#Кафе#Новости тюмени#Тюменцы#Ресторан#Общепит#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Хорошая была вспышка»: тюменцев предупредили о сильнейшей за год магнитной буре
30 ноября, 02:20
График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в декабре 2023 года
1 декабря, 06:51
Без морозов и актировок: синоптики опубликовали прогноз на предстоящую зиму в Тюмени
1 декабря, 01:04
«Знай свой город»: только 5% тюменцев смогут ответить на эти вопросы о Тюмени
1 декабря, 01:00
На месте завода медоборудования в Тюмени начали строить многоэтажки
1 декабря, 03:33
В тюменском селе простились с погибшим на СВО молодым связистом
1 декабря, 09:37