Черную икру в промышленных масштабах начнут производить в Тюменской области

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
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Из икринок здесь вырастили целое стадо, в том числе, и редкую золотую стерлядь, сообщает «Тюменское время».
— Все стадо сейчас на зимовке, будут сидеть на температуре воды 4-5 градусов. И через 4-5 месяцев мы получим черную икру и, следовательно, получим малька стерляди, — рассказала заместитель директора аквафермы Александра Шевелёва.
Правда, не факт, что с увеличением масштабов местного производства, черная икра станет для тюменцев сильно доступнее. Так, судя по сайту рыбьей фермы, сейчас стоимость 100 граммов местного деликатеса варьируется от 7800 рублей до 9900 рублей. Цена зависит от вида рыбы, от которой икра получена — стерлядь или осетр.
Мальки, кстати, по планам тоже станут живым товаром. Они также пользуются спросом, потому что вырастить взрослую стерлядь из маленькой намного проще, чем из икры. А отечественное производство одного из самых дорогих продуктов становится всё популярнее. Потому что престижно и достаточно прибыльно. Сейчас на тюменской ферме продают около тонны рыбы в месяц, в будущем году планируют выйти на полторы тонны.
Кроме того, в следующем году тюменцы, скорее всего, смогут еще и поймать стерлядь самостоятельно — ферма планирует открыть пруд, на котором можно будет порыбачить.
Но этим вопросом, как уже сообщал «Наш город», вопросом доступности черной икры активно занимаются ученые Западно-Сибирского научно-образовательного центра. Благодаря их проекту может восстановиться запас осетровых. И, соответственно, снизится себестоимость их выращивания.
По данным ученых, во времена СССР в реках Обского бассейна вылавливали до 1200 тонн сибирского осетра и получали более 70 тонн черной икры. Сейчас, надеются, благодаря местным производствам этот объем можно будет восстановить — правда, конкретных сроков у ученых нет.