Черную икру в промышленных масштабах начнут производить в Тюменской области

Мальки, кстати, по планам тоже станут живым товаром. Они также пользуются спросом, потому что вырастить взрослую стерлядь из маленькой намного проще, чем из икры. А отечественное производство одного из самых дорогих продуктов становится всё популярнее. Потому что престижно и достаточно прибыльно. Сейчас на тюменской ферме продают около тонны рыбы в месяц, в будущем году планируют выйти на полторы тонны.