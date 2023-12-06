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В Тюмени появится новый завод по производству сублиматов

В Тюмени запустят новый завод по производству сублимированных продуктов

6 декабря 2023, 08:42
Фото: 1MI

В Тюмени появится новый завод по производству сублиматов

Тюменское предприятие «Green Life» планирует расширять производство, чтобы увеличить мощности до 30 тонн готовой продукции в месяц и выйти на зарубежные рынки.

В 2024 году начнется проектирование второй очереди завода по производству сублиматов, сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.

Производство сублимированных продуктов появилось в августе 2023 года на территории Технопарка «Боровский». На данный момент его проектная мощность — 10 тонн готовой продукции из 100 тонн сырья в месяц.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменскими сублиматами заинтересовались китайские предприниматели. Они посетили производство, где дня них провели экскурсию и дегустацию.

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#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Производство#Экспорт#Завод#Проект#Любовь Селезнева
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