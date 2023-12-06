В Тюмени запустят новый завод по производству сублимированных продуктов

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
В 2024 году начнется проектирование второй очереди завода по производству сублиматов, сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.
Производство сублимированных продуктов появилось в августе 2023 года на территории Технопарка «Боровский». На данный момент его проектная мощность — 10 тонн готовой продукции из 100 тонн сырья в месяц.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменскими сублиматами заинтересовались китайские предприниматели. Они посетили производство, где дня них провели экскурсию и дегустацию.