Сотрудник речного порта в Тобольске серьезно травмировался по вине руководства

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Несчастный случай, по данным специалистов, произошел с одним из трех мотористов-рулевых, которые помогали пришвартоваться в порту теплоходу «Владимир Томилов». Судно подошло в док для пропарки топливной цистерны.
Чтобы работать было удобнее, один из мотористов спрыгнул на выступ дока, чтобы принять швартовый канат от одного из коллег и передать его другому, находившемуся на носу теплохода. Дальше в рабочие будни вмешалась погода — огромное судно начало двигаться назад, один из тросов натянулся, теплоход потянуло к борту дока. Моторист увидел приближающийся к нему борт, но не успел уйти с его пути и оказался зажат между теплоходом и стенкой дока. Медики диагностировали перелом таза.
— В ходе расследования установлена причина несчастного случая — неудовлетворительная организация производства работ. Отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины. Кроме того, работнику не был проведен инструктаж по охране труда, — сообщили в региональной инспекции по охране труда.
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