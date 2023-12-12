Сотрудник речного порта в Тобольске серьезно травмировался по вине руководства

Чтобы работать было удобнее, один из мотористов спрыгнул на выступ дока, чтобы принять швартовый канат от одного из коллег и передать его другому, находившемуся на носу теплохода. Дальше в рабочие будни вмешалась погода — огромное судно начало двигаться назад, один из тросов натянулся, теплоход потянуло к борту дока. Моторист увидел приближающийся к нему борт, но не успел уйти с его пути и оказался зажат между теплоходом и стенкой дока. Медики диагностировали перелом таза.