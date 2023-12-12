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Сотрудник речного порта в Тобольске серьезно травмировался по вине руководства

Сотрудник речного порта в Тобольске серьезно травмировался по вине руководства

12 декабря 2023, 13:48
Перелом таза получил работник тобольского речного порта. Инцидент на производстве прошел в октябре этого года, сообщают в региональной трудовой инспекции. По итогам расследования работодателя привлекли к административной ответственности.

Несчастный случай, по данным специалистов, произошел с одним из трех мотористов-рулевых, которые помогали пришвартоваться в порту теплоходу «Владимир Томилов». Судно подошло в док для пропарки топливной цистерны.

Чтобы работать было удобнее, один из мотористов спрыгнул на выступ дока, чтобы принять швартовый канат от одного из коллег и передать его другому, находившемуся на носу теплохода. Дальше в рабочие будни вмешалась погода — огромное судно начало двигаться назад, один из тросов натянулся, теплоход потянуло к борту дока. Моторист увидел приближающийся к нему борт, но не успел уйти с его пути и оказался зажат между теплоходом и стенкой дока. Медики диагностировали перелом таза.

— В ходе расследования установлена причина несчастного случая — неудовлетворительная организация производства работ. Отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины. Кроме того, работнику не был проведен инструктаж по охране труда, — сообщили в региональной инспекции по охране труда.

Ранее «Наш город» рассказывал о тюменском агрономе, который также получил травму на работе. Он ехал проверить работы по уборке моркови, а в итоге попал в больницу с закрытой травмой позвоночника.

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