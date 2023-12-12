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Published Сегодня, 07:24

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Updated Сегодня, 07:27

Жителю Тобольска сломали нос и челюсть за отсутствие на работе

Тюменец сломал коллеге нос и челюсть за прогул работы

12 декабря 2023, 07:24
Фото: 1MI

Жителю Тобольска сломали нос и челюсть за отсутствие на работе

В дежурную часть полиции Тобольска обратились медики: к ним поступил мужчина 1975 года рождения с переломами костей носа и верхней челюсти.
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Суд

Участковый выяснил обстоятельство произошедшего и разыскал виновного. Установлено, что 39-летний задержанный пришел к потерпевшему в гости, чтобы узнать, почему он не пришел на работу. Беседа переросла в перепалку: гость несколько раз ударил мужчину по лицу и ушел.

В отношении буйного коллеги возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее «Наш город» сообащл, что в Тюменской области девочек-подростков отправили в колонию. Школьницы напали на мужчину и избили его.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Суд#Перелом#Избиения#Тобольск#Нападение#Любовь Селезнева
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