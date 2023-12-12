Тюменец сломал коллеге нос и челюсть за прогул работы

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Участковый выяснил обстоятельство произошедшего и разыскал виновного. Установлено, что 39-летний задержанный пришел к потерпевшему в гости, чтобы узнать, почему он не пришел на работу. Беседа переросла в перепалку: гость несколько раз ударил мужчину по лицу и ушел.
В отношении буйного коллеги возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Ранее «Наш город» сообащл, что в Тюменской области девочек-подростков отправили в колонию. Школьницы напали на мужчину и избили его.