В Вагайском районе появятся новые фельдшерско-акушерские пункты

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
В Вагайском районе Тюменской области возводят четыре новых фельдшерско-акушерских пункта. Об этом во время прямого эфира «ЦУР Тюменской области» сообщил глава муниципалитета Сергей Сидоренко.
По его словам, часть ФАПов уже установлена, оставшиеся четыре находятся на стадии строительства.
Сидоренко также добавил, что в следующем году планируется ремонт поликлинического отделения областной больницы №9.
Ранее «Наш город» сообщал, что на строительство нового корпуса ОКБ №2 в Тюмени потратят более 100 миллионов. Сейчас власти ищут подрядчика, который займется проектированием корпуса.