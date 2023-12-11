nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:02

Published Сегодня, 03:02

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

В тюменской больнице курящим людям помогают избавиться от вредной привычки

В Областной больнице №11 тюменцам помогают избавиться от вредной привычки

11 декабря 2023, 03:02
Фото: 1MI

В тюменской больнице курящим людям помогают избавиться от вредной привычки

Практические занятия и лекции посетили уже 35 человек. Медики отметили, что люди в них заинтересованы.

Сотрудники Областной больницы №11 помогают тюменцам, желающим отказаться от курения: для пациентов проводятся занятия в «Школе здоровья».

На занятия пришли уже 35 человек. Медики рассказали им о вреде курения и провели практические занятия.

«С учетом активного участия и заинтересованности аудитории, мероприятие можно считать успешным и результативным. Участники получили полезные знания и навыки для поддержания здорового образа жизни, а также информацию о доступных методах борьбы с зависимостью от никотина», — рассказала врач-психиатр Полина Хуснулина «Тюменской области сегодня».

Главный врач Областной больницы Алексей Белов подчеркнул, что школы здоровья помогают людям изменить поведенческие паттерны, что благоприятно сказывается на здоровье и снижает уровень заболеваемости.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцам предлагают оценить доброжелательность и вежливость медиков. Пройти опрос предложат сами работники скорой помощи, когда приедут на вызов.

Тюменские врачи выходили малыша, родившегося весом в 510 граммов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюмени появился новый способ записи ко врачуТюменские врачи спасли женщину с внутричерепным кровоизлиянием«Без сознания на полу»: тюменские врачи спасли жизнь 57-летнему пациенту с инсультом
#Общество#Тюменская область#Тюменцы#Здоровье#Вредные привычки#Курение#Школа здоровья#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Здесь невозможно жить!»: почему новостройки в Тюмени все чаще сдаются недоделанными
Сегодня, 07:17
«Помогите! Замерзаем!»: тюменцы массово записывают обращения к президенту Путину
Сегодня, 05:40
«Сможешь ли ты выжить?»: только 5% тюменцев знают, как спастись от мороза
8 декабря, 08:49
Подарок небесной канцелярии: сегодня ночью в Тюменской области похолодает до -45
Сегодня, 01:03
В тюменских школах из-за мороза отменили уроки для второй смены
Сегодня, 05:43
В украинский плен попал 35-летний штурмовик из Тюменской области
8 декабря, 12:39