В Областной больнице №11 тюменцам помогают избавиться от вредной привычки

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Сотрудники Областной больницы №11 помогают тюменцам, желающим отказаться от курения: для пациентов проводятся занятия в «Школе здоровья».
На занятия пришли уже 35 человек. Медики рассказали им о вреде курения и провели практические занятия.
«С учетом активного участия и заинтересованности аудитории, мероприятие можно считать успешным и результативным. Участники получили полезные знания и навыки для поддержания здорового образа жизни, а также информацию о доступных методах борьбы с зависимостью от никотина», — рассказала врач-психиатр Полина Хуснулина «Тюменской области сегодня».
Главный врач Областной больницы Алексей Белов подчеркнул, что школы здоровья помогают людям изменить поведенческие паттерны, что благоприятно сказывается на здоровье и снижает уровень заболеваемости.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцам предлагают оценить доброжелательность и вежливость медиков. Пройти опрос предложат сами работники скорой помощи, когда приедут на вызов.