«Закон един не для всех?»: полуслепого арестанта отказываются переводить в спецотряд

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Условия содержания в исправительных колониях региона строги и у заключенных есть установленный законом распорядок и правила. Однако в колониях также есть специальные отряды для инвалидов, где условия содержания, с учетом состояния здоровья арестантов, чуть мягче.
Артур Маслаков признан инвалидом 2 группы бессрочно, у него диагностирована амблиопия тяжелой степени, это расстройство зрительного анализатора, которое не поддается коррекции с помощью очков или контактных линз. Также у заключенного снижается острота зрения, очки с диоптриями на -29 ему не помогают. А потому он испытывает трудности с соблюдением распорядка дня в колонии, так как практически ничего не видит.
«У меня закружилась голова и я присел на кровать, вот за это мне дали 15 суток в штрафном изоляторе», — объясняет Артур Маслаков.
В колонии заключенного причисляют к злостным нарушителям, за ним числится несколько десятков нарушений режима, однако, как поясняет сам Маслаков, все его проступки связаны с проблемами со здоровьем и физической невозможностью соблюдать общие условия.
Стоит отметить, что этому мужчине был назначен срок наказания в 13 лет, 10 из которых он провел в общей колонии. Только в прошлом году после суда ему удалось добиться переводы в спецотряд, однако недавно его снова перевели в общую камеру с общими условиями.
«У него продолжает падать зрение, здоровье ухудшается. -29 ему в прошлом году поставили, а сейчас он говорит, что стало намного хуже. Отмечу, что после -30 начинается уже слепота. Как мне сообщил Маслаков, его перевели на общие условия, а незначительный проступок, он вроде бирку забыл утром надеть», — сообщает адвокат заключенного Павел Руснаков.
Также Маслаков подал заявление в суд на досрочное освобождение по состоянию здоровья, так как согласно Постановлению Правительства РФ № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью», выраженное снижение остроты зрения на почве стойких патологических изменений является основанием для выхода на свободу.
«Я не могу сам передвигаться по помещениям. Я не могу даже спуститься по лестнице сам», — говорит о своем состоянии здоровья Маслаков.
Этот суд по делу о досрочном освобождении заключенного будет уже третьим. Интересно, что при первом рассмотрении этого дела, которое проходило в 2021-м году, мужчину все же освободили и он оказался на свободе. Но позже это решение было оспорено государственным обвинителем и Маслакова вернули в колонию. В 2022 году заключенный вновь подал заявление о досрочном освобождении, но в этот раз суд сразу отказал мужчине. Но после этого суда было принято решение перевести осужденного в спецотряд, откуда его недавно и перевели обратно на общие условия содержания.
«Сейчас у моего подзащитного ситуация со зрением усугубилась. И, опять же, по закону, он имеет право на повторную медицинскую экспертизу. Она бы показала, что он находится на грани слепоты. А в таком состоянии отбывать наказание в колонии — невозможно», — говорит Павел Руснаков.
Допускается, что отказ в освобождении Маслакова по состоянию здоровья может быть связан со статьями, по которым он обвиняется. В 2022 году журналистам, которые проявляли сострадание к заключенному, правоохранители рекомендовали обратить внимание на то, за что арестант осужден. Маслакова признали виновным по статьям УК РФ: «Подготовка к террористическому акту», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия», «Незаконное изготовление оружия».
В суде было установлено, что мужчина был участником ОПГ, которая планировала теракт. Однако террористическое действо было предотвращено спецслужбами. В качестве смертника участники группы выбрали именно Маслакова, который сменил вероисповедание и вступил в организацию, признанную экстремистской и запрещенной на территории России.
Однако тяжесть статьи и совершенного правонарушении в законодательстве РФ никак не влияет на действие постановления о досрочном освобождении. Сейчас Маслаков раскаивается в содеянном, он отсидел 11 из 13 назначенных ему лет заключения. Он надеется, что грядущий суд по вопросу его освобождения будет справедливым и ему назначат полную медицинскую экспертизу по здоровью глаз.