«Закон един не для всех?»: полуслепого арестанта отказываются переводить в спецотряд

Этот суд по делу о досрочном освобождении заключенного будет уже третьим. Интересно, что при первом рассмотрении этого дела, которое проходило в 2021-м году, мужчину все же освободили и он оказался на свободе. Но позже это решение было оспорено государственным обвинителем и Маслакова вернули в колонию. В 2022 году заключенный вновь подал заявление о досрочном освобождении, но в этот раз суд сразу отказал мужчине. Но после этого суда было принято решение перевести осужденного в спецотряд, откуда его недавно и перевели обратно на общие условия содержания.