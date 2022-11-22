В Тюмени полуслепому зеку отказали в УДО. Он отсидел 10 лет из 13

Сегодня в Ленинском районном суде обсуждали ходатайство заключенного Артура Маслакова, который просил досрочно освободить его из тюрьмы в связи с серьезным заболеванием.
У мужчины диагностирована амблиопия тяжелой степени, это расстройство зрительного анализатора, которое не поддается коррекции с помощью очков или контактных линз. Также у заключенного сейчас снижается острота зрения, очки с диоптриями на -29 ему уже не помогают.
«Я не могу сам передвигаться по помещениям. Сейчас меня содержат на втором этаже в отделении строгого режима, не смотря на то, что я инвалид 2 группы бессрочно. Чтобы отправиться на прогулку, мне нужно спуститься по лестнице, чего я со своим заболеванием сделать не могу», — сказал в суде Артур Маслаков, присутствовавший на заседании в режиме ВКС.
Судью заинтересовало, почему человека с инвалидностью поместили в отделение строгого режима, а не в специализированное.
«За ним числится 71 дисциплинарное нарушение. Он уже неоднократно отбывал наказание в ШИЗО. Маслаков причислен к злостным нарушителям», — отвечал прокурор.
Но, как позже пояснил сам заключенный, его нарушения напрямую связаны с его состоянием здоровья. Будучи практически слепым, ему тяжело с 6 утра до 22 вечера быть на ногах.
«У меня закружилась голова и я присел на кровать, вот за это мне дали 15 суток в штрафном изоляторе», — объяснил Артур Маслаков.
В медсанчасти учреждения, где Маслаков отбывает наказание, амблиопию у него не обнаружили, это указано в медицинском заключении. Однако врач, проводивший обследование не был офтальмологом.
«У нас есть основания сомневаться в этом заключении, так как моего подзащитного не осматривал офтальмолог. А потому у него и не было обнаружено заболевание — амблиопия, которое ранее уже было записано в его медицинской карте. Однако врачи с этими материалами почему-то не ознакомились», — говорил адвокат Павел Руснаков, представляющий Маслакова в суде.
А потому заключенный подавал ходатайство о проведении повторной медицинской экспертизы с привлечением гражданского врача.
«Суд отказал и даже толком не объяснил почему. Хотя по закону у Маслакова есть на это полное право», — объясняет адвокат.
Тогда Артур Маслаков ходатайствовал о проведении повторной экспертизы в медсанчасти в ИК соседнего региона.
«Для этого нет оснований, у нас уже есть экспертиза», — сухо отвечал на ходатайство прокурор.
И это ходатайство также было отклонено.
После заявленных ходатайств, суд приступил к рассмотрению дела по существу. Перед тем, как судья ушел в совещательную комнату адвокат и осужденный, подозревая о исходе дела не в свою пользу, просили о том, чтобы Маслакова хотя бы перевели в специализированное отделение для людей с инвалидностью.
Приняв просьбу во внимание, судья удалился для принятия решения.
Павел Руснаков рассказал, что в 2021-м году его подзащитный уже был досрочно освобожден по состоянию здоровья. Ранее суд удовлетворял его ходатайство и мужчина был отпущен на свободу.
«Но это решение было оспорено в суде. В итоге Артур вернулся в исправительную колонию. С тех пор прошел почти год. Сейчас у моего подзащитного ситуация со зрением усугубилась. И, опять же, по закону, он имеет право на повторную медицинскую экспертизу. Она бы показала, что он находится на грани слепоты. А в таком состоянии отбывать наказание в колонии — невозможно», — говорит Павел Руснаков.
Итог заседания был ожидаем для все участников заседания. Суд отказал в удовлетворении ходатайства о досрочном освобождении. Также Маслакову было отказано в переводе на другие условия содержания.
«Отказывали в ходатайствах нам незаконно — это ясно. Суд, наверное, устранился от решения всех вопросов именно с медицинским обследованием. Хотя, как было пояснено, Маслакова даже офтальмолог не осматривал. А его основное заболевание должен диагностировать именно этот врач. В материалах дела есть заключение других специалистов, где прямо указано, что он имеет заболевание, которое препятствует отбытию наказания. Это то заключение, на основании которого его освобождали ранее», — говорит Руснаков.
Сейчас адвокат и его подзащитный принимают решение о том, будут ли они оспаривать данное решение.
Артура Мыслакова приговорили к 13 годам лишения свободы в 2016-м году. Следователи установили, что он был участником ОПГ, которая планировала теракт. Однако террористической действо было предотвращено спецслужбами.
В качестве смертника участники группы выбрали именно Маслакова, который сменил вероисповедание и вступил в организацию, признанную экстремистской и запрещенной по решению суда на территории России. У мужчины и тогда были серьезные проблемы со зрением.
Ныне заключенного признали виновным по статьям УК РФ — «Подготовка к террористическому акту», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия», «Незаконное изготовление оружия».