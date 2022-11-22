В Тюмени полуслепому зеку отказали в УДО. Он отсидел 10 лет из 13

После заявленных ходатайств, суд приступил к рассмотрению дела по существу. Перед тем, как судья ушел в совещательную комнату адвокат и осужденный, подозревая о исходе дела не в свою пользу, просили о том, чтобы Маслакова хотя бы перевели в специализированное отделение для людей с инвалидностью.