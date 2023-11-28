«Все, как в 90-е?»: как в Тюменской области содержат заключенных в СИЗО?

Также норма санитарной площади в камере СИЗО на одного человека составляет 4 квадратных метра. Норма санитарной площади в камере СИЗО на каждого ребенка в возрасте до трех лет, которого могут иметь при себе подозреваемые и обвиняемые женщины, находящегося вместе с матерью, составляет не менее четырех квадратных метров.