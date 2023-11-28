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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

В тюменском СИЗО заключенные спят на полу и жалуются на нехватку витаминов.

«Все, как в 90-е?»: как в Тюменской области содержат заключенных в СИЗО?

28 ноября 2023, 10:21
Фото: 1MI
В тюменском СИЗО заключенные спят на полу и жалуются на нехватку витаминов.

В тюменском СИЗО заключенные спят на полу и жалуются на нехватку витаминов

В СИЗО содержатся граждане, обвиняемые по уголовным статьям. Их вина еще не доказана, но по различным причинам этих людей на время следствия помещают в изолятор, где условия оставляют делать лучшего.

«Отопления не было — пили воду из батарей»

Члены ОНК регулярно инспектируют тюменские СИЗО и часто выявляют нарушения условий содержания заключенных. Важно понимать, что люди, находящиеся там еще не признаны виновными в совершении преступлений, а потому «тюремная» обстановка для них особенно неожиданна.

Сейчас, как рассказал адвокат Павел Руснаков, условия в изоляторах улучшились, однако они далеки от стандартов Европейского суда по правам человека.

«В 90-е там был вообще ад. В те годы один из моих подзащитных рассказывал, что отопление практически не работало, воду сливали из батарей, чтобы пить. Народу тогда было много, говорили, что спали там по очереди, баланда была пустая и страшные вещи творились на территории. С годами стало получше, где-то в 2000-2010-х ситуация поменялась немного», — говорит адвокат.

Один из подзащитных Руснакова, который в тюменском СИЗО оказывался трижды, также говорил о том, что обстановка стала намного комфортнее. Хотя и сейчас для многих жизнь в СИЗО кажется непростой.

«Но и сейчас наши СИЗО полностью не соответствуют требованиям ЕСПЧ. Ранее, даже если в комнате, рассчитанной на 2 человек, содержались четверо, Европейский суд оперативно выносил требования по условиям содержания.

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Насколько улучшились условия содержания заключенных?

Члены ОНК Тюменской области в ходе своего последнего визита сделали замечания по гигиеническому состоянию и оборудованию санитарно-бытовых помещений изолятора для обеспечения условий охраны труда сотрудников МПС. Также они установили, что некоторые камеры переполнены, из-за чего люди спят на полу, но обеспечены спальными принадлежностями.

«При этом, смена постельного белья спецконтингента, с их слов, производится 1 раз в 2-3 недели, что отражено в акте. Дополнительно в администрацию направлены рекомендации по санитарно-бытовому обеспечению камер следственно-арестованных», — рассказал «Нашему городу» один из членов ОНК.

В СИЗО-1 сейчас содержатся и фигуранты «Тюменского дела»: Кирилл Брик, Дениз Айдын, Юрий Незнамов и Данил Чертыков, они рассказывали «Нашему городу», что у них возникали проблемы с получением литературы, но на условия содержания в изоляторе серьезных жалоб не оставляли.

Также пока велось следствие по делу Кирилла Мартюшева, парень не высказывал жалоб на содержание, однако говорил о том, что в учреждении имеется проблема со спальными местами и не всем хватает кроватей.

Но был в тюменском СИЗО случай, когда заключенные массово жаловались на соседа по камере. Мужчина обвинялся в убийстве и свободно рассказывал товарищам о своем опыте каннибализма. Это не на шутку напугало других арестантов, которые начали жаловаться адвокатам.

Хотя, как объяснил юрист Павел Шадрин, такое соседство не запрещено законом, в изоляторе обязаны разделять мужчин и женщин, в ином случае отселять нежеланного соседа местные сотрудники не обязаны. Особенно с учетом дефицита мест.

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Каким должен быть идеальный СИЗО?

В приказе Минюста России от 04.07.2022 N 110 Об утверждении правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, правил внутреннего распорядка исправительных учреждений и правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы указано, что подозреваемые и обвиняемые имеют право на вежливое обращение со стороны сотрудников СИЗО. Работникам СИЗО следует обращаться к подозреваемым и обвиняемым на «Вы» и называть их «гражданин» или «гражданка» и далее по фамилии либо «подозреваемый, обвиняемый» соответственно.

Также норма санитарной площади в камере СИЗО на одного человека составляет 4 квадратных метра. Норма санитарной площади в камере СИЗО на каждого ребенка в возрасте до трех лет, которого могут иметь при себе подозреваемые и обвиняемые женщины, находящегося вместе с матерью, составляет не менее четырех квадратных метров.

Подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются в СИЗО для индивидуального пользования, как спальным местом, так и постельными принадлежностями — простыни, наволочка, полотенце и мягким инвентарем — матрац, подушка, одеяло, в соответствии с нормами вещевого довольствия.

Вдобавок, по нормам, установленным Правительством Российской Федерации, заключенный должен быть обеспечен следующими индивидуальными средствами гигиены:

  • мыло;
  • зубная щетка;
  • зубная паста (зубной порошок);
  • одноразовая бритва для индивидуального использования (для мужчин);
  • средства личной гигиены (для женщин).

Для общего пользования в камеры в расчете на количество содержащихся в них лиц выдаются:

  • мыло хозяйственное;
  • туалетная бумага;
  • издания периодической печати из библиотеки СИЗО;
  • пластиковые и картонные настольные игры: шашки, шахматы, домино, нарды;
  • предметы для уборки камеры;
  • швейные иглы, нитки, ножницы, ножи для резки продуктов питания, механическая точилка для карандашей размером не более 3×3 см.

В правилах также устанавливается частота посещения парикмахера и принятия душа. Так стрижка волос на голове осуществляется в том числе во время санитарной обработки одежды и помывки подозреваемых и обвиняемых. Смена постельных принадлежностей осуществляется еженедельно после помывки в душе.

Однако, как показывает практика, не все эт требования соблюдаются при содержании тюменских заключенных.

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