Сделано в Китае: на улицах Тюмени торгуют опасными гирляндами

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
В Тюмени прямо посреди улиц продаются гирлянды сомнительного качества, произведенные в Китае. На это пожаловались местные жители, обратившиеся в редакцию «Ura.ru».
По словам тюменцев, у таких продавцов обычно нет документов, подтверждающих качество товара.
«В Тюмени появились уличные лотки с новогодней атрибутикой. Там продаются, в том числе, электрические гирлянды, причем очень низкого качества: видно, что они сделаны из дешевых материалов и в кустарных условиях. Использовать такой товар просто опасно», — сообщает тюменец.
Он считает, что низкое качество товара компенсируется его ценой: стоимость гирлянд, продающихся на улицах, начинается от 300 рублей. Но использовать их можно только на свой страх и риск.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени возле отделения Сбербанка открыли нелегальный рыбный рынок. Он располагается прямо возле проезжей части, но это не смущает продавцов.