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Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

В Тюмени посреди улиц торгуют опасными новогодними гирляндами

Сделано в Китае: на улицах Тюмени торгуют опасными гирляндами

6 декабря 2023, 05:13
Фото: 1MI

В Тюмени посреди улиц торгуют опасными новогодними гирляндами

На появившиеся уличные лотки обратили внимание жители города. Товар там продается достаточно дешевый, но крайне сомнительный.

В Тюмени прямо посреди улиц продаются гирлянды сомнительного качества, произведенные в Китае. На это пожаловались местные жители, обратившиеся в редакцию «Ura.ru».

По словам тюменцев, у таких продавцов обычно нет документов, подтверждающих качество товара.

«В Тюмени появились уличные лотки с новогодней атрибутикой. Там продаются, в том числе, электрические гирлянды, причем очень низкого качества: видно, что они сделаны из дешевых материалов и в кустарных условиях. Использовать такой товар просто опасно», — сообщает тюменец.

Он считает, что низкое качество товара компенсируется его ценой: стоимость гирлянд, продающихся на улицах, начинается от 300 рублей. Но использовать их можно только на свой страх и риск.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени возле отделения Сбербанка открыли нелегальный рыбный рынок. Он располагается прямо возле проезжей части, но это не смущает продавцов.

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