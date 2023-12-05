Тюменский цирк за два дня продал все билеты на премьеру новогоднего шоу

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Новогоднее шоу для детей и взрослых называется «История старой игрушки». Участие в нем примут артисты цирка всех жанров и дрессированные звери.
«Когда-то маленькая девочка воплощала в жизнь самые яркие идеи и фантазии, но взрослея, ее, вера в чудеса постепенно угасала. Однако, главный волшебник зимы не оставил героиню без внимания. Жизнь юной девушки мгновенно изменилась после того, как она открыла таинственный подарок от Деда Мороза…», — написано в программе представления.
На сайте цирка указано, что свободных мест 16 и 21 декабря уже нет. В продаже остались билеты на одно представление 23 декабря, а также 24, 30 и 31 декабря.