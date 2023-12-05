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Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

За два дня тюменцы раскупили все билеты на премьеру новогоднего шоу в цирке

Тюменский цирк за два дня продал все билеты на премьеру новогоднего шоу

5 декабря 2023, 14:12
Фото: 1MI

За два дня тюменцы раскупили все билеты на премьеру новогоднего шоу в цирке

Премьера новогоднего шоу в тюменском цирке пройдет при полном аншлаге. Все билеты на первые праздничные представления раскуплены за два дня.

Новогоднее шоу для детей и взрослых называется «История старой игрушки». Участие в нем примут артисты цирка всех жанров и дрессированные звери.

«Когда-то маленькая девочка воплощала в жизнь самые яркие идеи и фантазии, но взрослея, ее, вера в чудеса постепенно угасала. Однако, главный волшебник зимы не оставил героиню без внимания. Жизнь юной девушки мгновенно изменилась после того, как она открыла таинственный подарок от Деда Мороза…», — написано в программе представления.

На сайте цирка указано, что свободных мест 16 и 21 декабря уже нет. В продаже остались билеты на одно представление 23 декабря, а также 24, 30 и 31 декабря.

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#Общество#Культура#Ирина Швецова#Концерты#Цирк
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