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Published Сегодня, 04:22

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Updated Сегодня, 04:24

В Тюмени с торгов продают квартиры должников

В Тюмени с торгов продают квартиры банкротов и должников

19 ноября 2023, 04:22
Фото: 1MI

В Тюмени с торгов продают квартиры должников

В Тюменской области с торгов продают квартиры и дома должников. Стоимость недвижимости на аукционе существенно ниже рыночной.

К примеру, за 1,5-2 миллиона рублей на портале «Торги России» можно найти жилье площадью до 30 квадратных метров — квартиры за такие цены продают в Тюмени на улицах Беляева, Военной. За 2,9 миллиона рублей можно выставлена квартира площадью 24,7 квадратных метра в доме по улице Комбинаткой, 5.

Квартира в доме на Мельникайте,67Квартира в доме на Мельникайте,67
Квартира в доме на Шиллера, 47 Квартира в доме на Шиллера, 47
Квартира в доме на Мельникайте,67
Фото: Торги России

За 2,4 миллиона рублей продают с аукциона двухкомнатную квартиру в доме по улице Мельникайте, 67, за 3,8 миллиона рублей на аукцион выставлена квартира площадью 43 квадратных метра в доме на Сидора Путилова, 45, за 4 миллиона — на Шилллера, 47 (площадь 63 квадратных метра).

На торги выставлено и жилье из числа элитного — за 10 миллионов рублей на торгах продают квартиру в центре Тюмени площадью более 170 «квадратов» в доме по улице 8 Марта, 2. За 9 миллионов на аукцион выставлена двухуровневая квартира на Салтыкова-Щедрина. Указано, что требуется косметический ремонт.

Квартира в доме на 8 Марта,2Квартира в доме на 8 Марта,2
Квартира в доме на Салтыкова-ЩедринаКвартира в доме на Салтыкова-Щедрина
Квартира в доме на 8 Марта,2
Фото: Торги России

Заметим, что в среднем на торгах стоимость недвижимости ниже рыночной на 10-50%. К примеру, средняя цена однокомнатной квартиры площадью до 20 квадратных метров в Тюмени сегодня составляет более 2 миллионов рублей, квадратный метр на вторичном рынке недвижимости стоит 112,3 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в октябре в Тюменской области квадратный метр на вторичном рынке подорожал на 2,9%. Средняя стоимость квартир возросла на 2,7% и достигла 5,9 миллионов рублей.

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