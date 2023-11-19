В Тюмени с торгов продают квартиры банкротов и должников

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
К примеру, за 1,5-2 миллиона рублей на портале «Торги России» можно найти жилье площадью до 30 квадратных метров — квартиры за такие цены продают в Тюмени на улицах Беляева, Военной. За 2,9 миллиона рублей можно выставлена квартира площадью 24,7 квадратных метра в доме по улице Комбинаткой, 5.
За 2,4 миллиона рублей продают с аукциона двухкомнатную квартиру в доме по улице Мельникайте, 67, за 3,8 миллиона рублей на аукцион выставлена квартира площадью 43 квадратных метра в доме на Сидора Путилова, 45, за 4 миллиона — на Шилллера, 47 (площадь 63 квадратных метра).
На торги выставлено и жилье из числа элитного — за 10 миллионов рублей на торгах продают квартиру в центре Тюмени площадью более 170 «квадратов» в доме по улице 8 Марта, 2. За 9 миллионов на аукцион выставлена двухуровневая квартира на Салтыкова-Щедрина. Указано, что требуется косметический ремонт.
Заметим, что в среднем на торгах стоимость недвижимости ниже рыночной на 10-50%. К примеру, средняя цена однокомнатной квартиры площадью до 20 квадратных метров в Тюмени сегодня составляет более 2 миллионов рублей, квадратный метр на вторичном рынке недвижимости стоит 112,3 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в октябре в Тюменской области квадратный метр на вторичном рынке подорожал на 2,9%. Средняя стоимость квартир возросла на 2,7% и достигла 5,9 миллионов рублей.