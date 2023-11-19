В Тюмени с торгов продают квартиры банкротов и должников

На торги выставлено и жилье из числа элитного — за 10 миллионов рублей на торгах продают квартиру в центре Тюмени площадью более 170 «квадратов» в доме по улице 8 Марта, 2. За 9 миллионов на аукцион выставлена двухуровневая квартира на Салтыкова-Щедрина. Указано, что требуется косметический ремонт.