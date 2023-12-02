В Тюмени открыли нелегальный рыбный рынок рядом с отделением Сбербанка

Однако пока ни рейдами, ни штрафами властям не удается напугать нелегальных бизнесменов. Сами предприниматели отмечают, что им выгоднее оплатить штраф и продолжить торговлю на прежнем месте, нежели оплачивать разрешение на торговлю, налоги, выкупать места на ярмарках. Да и покупателей много — из-за невысокой стоимости товаров. К примеру, литр брусники стоит 350 рублей, тогда как на рынках в среднем цена на 50-100 рублей выше, тушка форели — 1000 рублей (в магазинах килограмм стоит 1000 рублей).