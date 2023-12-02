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Published Сегодня, 08:08

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Updated Сегодня, 10:13

В Тюмени открыли нелегальный рыбный рынок рядом с отделением Сбербанка

В Тюмени открыли нелегальный рыбный рынок рядом с отделением Сбербанка

2 декабря 2023, 08:08
Фото: Читатель "Нашего Города"
С наступление холодов в Тюмени активизировались уличные торговцы рыбой, мясом и дикоросами. «Бизнесмены» облюбовали перекресток в районе Червишевского тракта — ряды с карасями, форелью, мясом выстроили рядом со зданием, где расположено отделение Сбербанка, сообщил читатель «Нашего Города».
Сюжет
Рыба
Фото: Читатель "Нашего Города"

При этом уличных торговцев рыбой и замороженными ягодами ничуть не смущает то, что на расстоянии менее метра расположена дорога, по которой ежедневно проезжают сотни машин, грязь от которых оседает на реализуемых продуктах.

«Куда смотрит Роспотребнадзор? У продавцов нет никаких документов на продукцию», — возмутился тюменец.
Фото: Читатель "Нашего Города"

Отметим, что по данным администрации Тюмени, в областной столице борьба с несанкционированной торговлей ведется на регулярной основе. С начала этого года специалисты департамента потребительского рынка администрации Тюмени составили более 1 тысячи протоколов за торговлю вне мест, специально установленных органами местного самоуправления, а сумма наложенных штрафов достигла 4,6 миллионов рублей.

Однако пока ни рейдами, ни штрафами властям не удается напугать нелегальных бизнесменов. Сами предприниматели отмечают, что им выгоднее оплатить штраф и продолжить торговлю на прежнем месте, нежели оплачивать разрешение на торговлю, налоги, выкупать места на ярмарках. Да и покупателей много — из-за невысокой стоимости товаров. К примеру, литр брусники стоит 350 рублей, тогда как на рынках в среднем цена на 50-100 рублей выше, тушка форели — 1000 рублей (в магазинах килограмм стоит 1000 рублей).

Ранее «Наш Город» писал, что весной этого года тюменцы уже жаловались на продавцов рыбой в районе Червишевского тракта. Горожане сообщали, что из-за стихийного рынка улица превратилась в место антисанитарии.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Рыба#Несанкционированная торговля
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