Тюменка отправится на исправительные работы за отказ содержать сыновей

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Аромашевский районный суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 43-летней местной жительницы: женщина не платила алименты на содержание детей без уважительных причин.
У тюменки два сына: 12 и 13 лет каждому. Деньги дети не получали с 2019 года, из-за чего в мае 2023 года ее привлекли к административной ответственности.
Никаких выводов горе-мать не сделала, продолжила уклоняться от уплаты алиментов и задолжала своим детям более 244 тысяч рублей.
По решению суда, тюменка отправится на полгода на исправительные работы. 5% от зарплаты будут удерживаться в доход государства.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области родительских прав лишили мать четверных детей. Женщина злоупотребляет алкоголем и находится на учете у нарколога.