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Суд вынес приговор тюменке, не платившей алименты на детей

Тюменка отправится на исправительные работы за отказ содержать сыновей

5 декабря 2023, 07:07
Фото: 1MI

Суд вынес приговор тюменке, не платившей алименты на детей

Несмотря на предупреждения, женщина продолжала уклоняться от уплаты алиментов. Двум сыновьям тюменка задолжала более 240 тысяч рублей.
Сюжет
Дети

Аромашевский районный суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 43-летней местной жительницы: женщина не платила алименты на содержание детей без уважительных причин.

У тюменки два сына: 12 и 13 лет каждому. Деньги дети не получали с 2019 года, из-за чего в мае 2023 года ее привлекли к административной ответственности.

Никаких выводов горе-мать не сделала, продолжила уклоняться от уплаты алиментов и задолжала своим детям более 244 тысяч рублей.

По решению суда, тюменка отправится на полгода на исправительные работы. 5% от зарплаты будут удерживаться в доход государства.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области родительских прав лишили мать четверных детей. Женщина злоупотребляет алкоголем и находится на учете у нарколога.

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#Общество#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Приговор#Мамы#Алименты#Исправительные работы#Любовь Селезнева
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