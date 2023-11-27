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Updated Сегодня, 10:40

В школе №17 Тюмени восьмиклассники учатся по восемь-девять уроков в день

«Закон мимо»: в школе Тюмени восьмиклассники учатся по восемь-девять уроков в день

27 ноября 2023, 10:31
Фото: 1MI

В школе №17 Тюмени восьмиклассники учатся по восемь-девять уроков в день

В тюменской школе №17 восьмиклассникам в расписание поставили по восемь уроков в день. Иногда к ним добавляется еще одно занятие. В итоге ребята находятся в школе с 8:50 до 15:35.
Фото: ЧС Тюмень/ВКонтакте

Такое сообщение оставил один из родителей учеников в паблике «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте», прикрепив к своему посту фото школьного расписания.

«Школа №17, 8 класс, восемь уроков — начиная со второго урока. По факту бывает и девять! Этой школе закон видимо мимо!», — написал возмущенный аноним.

Под постом подписчики группы активно оставляют комментарии. Многие из них написаны с сочувствием к ребятам:

Пока домой доберешься, уже минимум 16:00. Уроки делать тоже немало. А если дополнительные занятия или секции?
Я в институте раньше домой уходил. А сейчас дети там реально скоро ночевать оставаться будут. У меня племянник во втором классе, так он по 4 часа уроки делает, хотя положено в этом возрасте полтора-два.
У нас в 65-й школе учатся по субботам. Все равно уроков 6-7 и плюсом консультации 4 раза в неделю. Учимся с утра, на консультации вечером. Дети вообще не отдыхают. Ещё и каникулы сократили. Зато уроки о важном проводят.
Новых предметов понаставили, типа финансовой грамотности. С сыном 5 или 6 уроков таких насчитали, которых ещё несколько лет назад не было. Это к тому, что многие пишут — «мы так учились и не ныли». Не учились так, максимум 6 уроков было. Поэтому, вопросы нужно задавать миноброзования, там утверждают все новые предметы, которые становятся обязательными.

Напомним, по правилам СанПиН, расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами. Так, для обучающихся 7-11 классов приемлемая нагрузка — не более 7 уроков.

В начале этого учебного года на такую же проблему пожаловались родители школы №68. По итогам прокурорской проверки, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей была оштрафована замдиректора учреждения.

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