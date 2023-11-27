«Закон мимо»: в школе Тюмени восьмиклассники учатся по восемь-девять уроков в день

В школе №17 Тюмени восьмиклассники учатся по восемь-девять уроков в день

В тюменской школе №17 восьмиклассникам в расписание поставили по восемь уроков в день. Иногда к ним добавляется еще одно занятие. В итоге ребята находятся в школе с 8:50 до 15:35.