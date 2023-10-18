Замдиректора тюменской школы наказали за непомерную нагрузку на старшеклассников

Ученики 9-х классов тюменской школы на себе смогли испытать, каково быть студентами: их расписание состояло из 8-9 уроков, что по нагрузке можно сравнить с парами в вузах. Долго им страдать не пришлось, так как информация дошла до прокуратуры.