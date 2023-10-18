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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

После прокурорской проверки школьники могут спокойно выдохнуть

Замдиректора тюменской школы наказали за непомерную нагрузку на старшеклассников

18 октября 2023, 07:22
Фото: 1MI
После прокурорской проверки школьники могут спокойно выдохнуть
Ученикам школы №68 приходилось сидеть по 8-9 уроков в день. Из-за переутомления многие из их отказались от секций.
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Суд

Ученики 9-х классов тюменской школы на себе смогли испытать, каково быть студентами: их расписание состояло из 8-9 уроков, что по нагрузке можно сравнить с парами в вузах. Долго им страдать не пришлось, так как информация дошла до прокуратуры.

В соответствии с нормами, у учеников 7-11 классов не может быть более 7 уроков в день. Прокуратура провела проверку и выяснила, что данные требования заместителем директора учтены не были.

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В отношении нее возбуждено административное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей». Тюменке назначено наказание в виде штрафа.

«Наш Город» ранее рассказывал о данной ситуации. Горожане жаловались, что их дети из-за усталости перестали посещать секции, а на домашнее задание времени у них не остается.

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