Замдиректора тюменской школы наказали за непомерную нагрузку на старшеклассников

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Ученики 9-х классов тюменской школы на себе смогли испытать, каково быть студентами: их расписание состояло из 8-9 уроков, что по нагрузке можно сравнить с парами в вузах. Долго им страдать не пришлось, так как информация дошла до прокуратуры.
В соответствии с нормами, у учеников 7-11 классов не может быть более 7 уроков в день. Прокуратура провела проверку и выяснила, что данные требования заместителем директора учтены не были.
В отношении нее возбуждено административное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей». Тюменке назначено наказание в виде штрафа.
«Наш Город» ранее рассказывал о данной ситуации. Горожане жаловались, что их дети из-за усталости перестали посещать секции, а на домашнее задание времени у них не остается.