В тюменской школе ученикам поставили в расписание сразу девять уроков

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Горожане отмечают, что дети очень устают, им некогда делать домашнее задание. На дополнительные занятия ребята уже не ходят. В «9Д» в один день ребятам поставили информатику, географию, алгебру, русский язык, биологию, физику, обществознание, английский и литературу. Потом расписание заменили и поставили 8 уроков.
«Бедные дети, раньше самое большое 6 уроков, и то 1-2 раза в неделю. А сейчас издевательство над детьми, кошмар», — отметила тюменка Ольга В.
Тюменцы сообщают, что в других школах Тюмени школьникам могут поставить 8 уроков.
Впрочем в гимназии №83 другая проблема. По словам Марины П., учебный год начался с сообщения, что детям нужно «прийти ко второму уроку, завтра к третьему». Педагогов в школе не хватает.
Ранее «Наш город» сообщал, что с 1 сентября тюменцы сообщают о сбоях в работе электронных дневников. На проблемы с доступом пожаловались родители детей гимназии №4.