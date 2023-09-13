В тюменской школе ученикам поставили в расписание сразу девять уроков

Горожане отмечают, что дети очень устают, им некогда делать домашнее задание. На дополнительные занятия ребята уже не ходят. В «9Д» в один день ребятам поставили информатику, географию, алгебру, русский язык, биологию, физику, обществознание, английский и литературу. Потом расписание заменили и поставили 8 уроков.