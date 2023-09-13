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Школа в один день ребятам поставила девять уроков

В тюменской школе ученикам поставили в расписание сразу девять уроков

13 сентября 2023, 11:42
Фото: 1MI
Школа в один день ребятам поставила девять уроков
Тюменцы пожаловались на большое количество уроков в школах. В школе №68 в один день в расписание поставили сразу 9 занятий.

Горожане отмечают, что дети очень устают, им некогда делать домашнее задание. На дополнительные занятия ребята уже не ходят. В «9Д» в один день ребятам поставили информатику, географию, алгебру, русский язык, биологию, физику, обществознание, английский и литературу. Потом расписание заменили и поставили 8 уроков.

«Бедные дети, раньше самое большое 6 уроков, и то 1-2 раза в неделю. А сейчас издевательство над детьми, кошмар», — отметила тюменка Ольга В.

Тюменцы сообщают, что в других школах Тюмени школьникам могут поставить 8 уроков.

Впрочем в гимназии №83 другая проблема. По словам Марины П., учебный год начался с сообщения, что детям нужно «прийти ко второму уроку, завтра к третьему». Педагогов в школе не хватает.

В школах Тюмени фиксируются сбои в работе электронных дневников
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Ранее «Наш город» сообщал, что с 1 сентября тюменцы сообщают о сбоях в работе электронных дневников. На проблемы с доступом пожаловались родители детей гимназии №4.

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#Общество#Александр Мязин#Школы#Новости тюмени#Тюменцы
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