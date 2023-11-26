В Тюменской области за год килограмм курятины подорожал на 23%

Если в начале января, по данным Тюменьстата, килограмм куриного мяса стоил 203 рубля 56 копеек, то сегодня его цена составляет 250 рублей, что на 46 рублей больше. Ровно год назад, мясо птицы в регионе продавали за 200 рублей за килограмм.