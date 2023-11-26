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В Тюменской области за год килограмм курятины подорожал на 23%

В Тюменской области за год килограмм курятины подорожал на 23%

26 ноября 2023, 04:21
Фото: 1MI
В Тюменской области с начала года стоимость мяса птицы увеличилась на 23%. По данным Росстата данный продукт вошел в число наиболее подорожавших товаров в этом году.

Если в начале января, по данным Тюменьстата, килограмм куриного мяса стоил 203 рубля 56 копеек, то сегодня его цена составляет 250 рублей, что на 46 рублей больше. Ровно год назад, мясо птицы в регионе продавали за 200 рублей за килограмм.

Что касается яиц, то год назад, в ноябре 2022 года, стоимость десятка не превышала 87 рублей. Сегодня средняя цена яиц составляет 97 рублей за десяток.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год цены на продукты в среднем увеличились на 2,8%, тарифы и услуги — на 5,4%. В числе подорожавших товаров-рекордсменов — сахар, мясные продукты и яйца.

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