В Тюменской области за год килограмм курятины подорожал на 23%

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
Если в начале января, по данным Тюменьстата, килограмм куриного мяса стоил 203 рубля 56 копеек, то сегодня его цена составляет 250 рублей, что на 46 рублей больше. Ровно год назад, мясо птицы в регионе продавали за 200 рублей за килограмм.
Что касается яиц, то год назад, в ноябре 2022 года, стоимость десятка не превышала 87 рублей. Сегодня средняя цена яиц составляет 97 рублей за десяток.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год цены на продукты в среднем увеличились на 2,8%, тарифы и услуги — на 5,4%. В числе подорожавших товаров-рекордсменов — сахар, мясные продукты и яйца.