Жительница Тюмени вышла в финал международного конкурса

Отметим, в этом году оргкомитет конкурса, темой которого стала «Любовь и милосердие» получил более 30 000 заявок на участие, провёл 40 региональных и зарубежных кастингов. Помимо россиянок, в этом году финалистками «Мисс Офис» стали жительницы Японии, Испании, Турции, Казахстана и Беларуси.