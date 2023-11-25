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Тюменка вышла в финал конкурса «Мисс Офис-2023»

Жительница Тюмени вышла в финал международного конкурса

25 ноября 2023, 11:51
Фото: сайт конкурса "Мисс Офисс"

Тюменка вышла в финал конкурса «Мисс Офис-2023»

27-летняя жительница Тюмени Александра Копанева попала в число 30 финалисток международного конкурса «Мисс Россия — 2023». Его итоги подведут сегодня, 25 ноября, в Москве.
Сюжет
Конкурс

Победительнице достанутся роскошная корона и 3 миллиона рублей. Тюменка выступит под № 14.

Александра трудится в должности маркетолога в инвестиционной компании Тюмени, специализирующейся на недвижимости и финансовом рынке. В своей визитке тюменка отметила, что преодолевая трудности с улыбкой, она получает возможность быть лучшей версией себя.

Отметим, в этом году оргкомитет конкурса, темой которого стала «Любовь и милосердие» получил более 30 000 заявок на участие, провёл 40 региональных и зарубежных кастингов. Помимо россиянок, в этом году финалистками «Мисс Офис» стали жительницы Японии, Испании, Турции, Казахстана и Беларуси.

Выбирать победительницу приглашено звёздное жюри: фигуристка, чемпионка мира Евгения Медведева, телеведущий Дмитрий Шепелев, актёр театра и кино Роман Маякин, кинорежиссёр и продюсер Сергей Кальварский и другие.

Ведущим конкурса будет российский музыкант, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.

Ранее «Наш Город» писал, что двое жителей Тюмени стали участниками известного музыкального шоу на ТНТ «Ярче звезд». Выпуск передачи состоится сегодня, 25 ноября, в 21:00 на телеканале ТНТ.

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