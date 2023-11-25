Жительница Тюмени вышла в финал международного конкурса

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Победительнице достанутся роскошная корона и 3 миллиона рублей. Тюменка выступит под № 14.
Александра трудится в должности маркетолога в инвестиционной компании Тюмени, специализирующейся на недвижимости и финансовом рынке. В своей визитке тюменка отметила, что преодолевая трудности с улыбкой, она получает возможность быть лучшей версией себя.
Отметим, в этом году оргкомитет конкурса, темой которого стала «Любовь и милосердие» получил более 30 000 заявок на участие, провёл 40 региональных и зарубежных кастингов. Помимо россиянок, в этом году финалистками «Мисс Офис» стали жительницы Японии, Испании, Турции, Казахстана и Беларуси.
Выбирать победительницу приглашено звёздное жюри: фигуристка, чемпионка мира Евгения Медведева, телеведущий Дмитрий Шепелев, актёр театра и кино Роман Маякин, кинорежиссёр и продюсер Сергей Кальварский и другие.
Ведущим конкурса будет российский музыкант, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.
Ранее «Наш Город» писал, что двое жителей Тюмени стали участниками известного музыкального шоу на ТНТ «Ярче звезд». Выпуск передачи состоится сегодня, 25 ноября, в 21:00 на телеканале ТНТ.