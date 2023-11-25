Тюменскую объездную сковали пробки из-за массовой аварии

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
По предварительным данным, ДТП произошло по вине одного из водителей легкового авто — он нарушил ПДД при перестроении в соседний ряд. В результате аварии травмы получили водители Lada Niva и Volkswagen.
В настоящее время две полосы движения на объездной перекрыты.
В целом, на данный момент на дорогах Тюмени зафиксированы затруднения движения на Мельникайте (там произошло ДТП), на Пермякова (ДТП), Профсоюзной, пересечении улиц Закалужской и Московского тракта (ДТП).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в четверг вечером на улице Республики произошла авария с участием двух автобусов. В ДТП травмы получили три человека.