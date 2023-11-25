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Тюменцы попали в пробку на объездной из-за массового ДТП

Тюменскую объездную сковали пробки из-за массовой аварии

25 ноября 2023, 11:09
Фото: 2 ГИС

Тюменцы попали в пробку на объездной из-за массового ДТП

Массовая авария парализовала сегодня движение транспорта на тюменской объездной дороге. На улице Федюнинского столкнулись фура Renault и и два легковых автомобиля Lada Niva и Volkswagen.
Сюжет
ДТП

По предварительным данным, ДТП произошло по вине одного из водителей легкового авто — он нарушил ПДД при перестроении в соседний ряд. В результате аварии травмы получили водители Lada Niva и Volkswagen.

В настоящее время две полосы движения на объездной перекрыты.

В целом, на данный момент на дорогах Тюмени зафиксированы затруднения движения на Мельникайте (там произошло ДТП), на Пермякова (ДТП), Профсоюзной, пересечении улиц Закалужской и Московского тракта (ДТП).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в четверг вечером на улице Республики произошла авария с участием двух автобусов. В ДТП травмы получили три человека.

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