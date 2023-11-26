Дед Мороз прибудет сегодня в Тюмень на спецпоезде

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Во время стоянки поезда для горожан будет организованы праздничная программа с участием аниматоров, игры, чаепитие, кукольный спектакль, экскурсия по поезду. Правда, посетить спецпоезд и пообщаться с Дедом Морозом смогут только те, кто купил билеты.
Напомним, Дед Мороз отправился в путешествие по городам России из Великого Устюга 11 ноября. В течение двух месяцев поезд Деда Мороза посетит порядка 80 российских городов.
В минувшем году спецпоезд Деда Мороза прибыл в Тюмень 28 ноября. Зимнего волшебника встречали более сотни горожан.