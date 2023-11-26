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Дед Мороз прибудет сегодня в Тюмень на спецпоезде

Дед Мороз прибудет сегодня в Тюмень на спецпоезде

26 ноября 2023, 04:39
Фото: 1MI
Главный зимний волшебник и Снегурочка прибудут на железнодорожный вокзал областной столицы в 10:00. В Тюмени Дед Мороз пробудет до вечера, до 16:00, после чего отправится в Тобольск.

Во время стоянки поезда для горожан будет организованы праздничная программа с участием аниматоров, игры, чаепитие, кукольный спектакль, экскурсия по поезду. Правда, посетить спецпоезд и пообщаться с Дедом Морозом смогут только те, кто купил билеты.

Напомним, Дед Мороз отправился в путешествие по городам России из Великого Устюга 11 ноября. В течение двух месяцев поезд Деда Мороза посетит порядка 80 российских городов.

В минувшем году спецпоезд Деда Мороза прибыл в Тюмень 28 ноября. Зимнего волшебника встречали более сотни горожан.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Новый год#Дед Мороз#Поезд
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