Дед Мороз прибудет сегодня в Тюмень на спецпоезде

Во время стоянки поезда для горожан будет организованы праздничная программа с участием аниматоров, игры, чаепитие, кукольный спектакль, экскурсия по поезду. Правда, посетить спецпоезд и пообщаться с Дедом Морозом смогут только те, кто купил билеты.