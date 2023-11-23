Жители ХМАО массово избавляются от купленных в Тюмени квартир

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
У жителей ХМАО возник интерес к квартирам в Тюмени. Оказалось, что они массово скупают их ради заработка. Об этом сообщили аналитики компании «Этажи» изданию «Ura.ru».
«Традиционно интерес к покупке недвижимости в Тюмени среди жителей ХМАО сохраняется на высоком уровне, причем одни приобретают для собственного переезда или для обучения детей в высших учебных заведениях. Но есть и те, кто занимается инвестициями, покупая с целью сдачи в аренду или последующей перепродажи», — рассказал аналитик Александр Иванов.
На Тюмень приходятся около 35% заявок на покупку недвижимости, поступающих от жителей ХМАО. Следующий по популярности город — Москва. Аналитик добавил, что спрос на тюменскую недвижимость у жителей ХМАО вырос на 1,1% за год.
Ранее «Наш Город» сообщал, что на месте снесенного Червишевского рынка в Тюмени построят две стеклянные высотки. Строительство уже одобрено и профинансировано.