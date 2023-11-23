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Жители ХМАО массово продают купленную в Тюмени недвижимость

Жители ХМАО массово избавляются от купленных в Тюмени квартир

23 ноября 2023, 05:32
Фото: 1MI

Жители ХМАО массово продают купленную в Тюмени недвижимость

Югорчане покупают квартиры в Тюмени не только для того, чтобы переехать. Некоторые жители ХМАО перепродают их, чтобы на этом заработать.

У жителей ХМАО возник интерес к квартирам в Тюмени. Оказалось, что они массово скупают их ради заработка. Об этом сообщили аналитики компании «Этажи» изданию «Ura.ru».

«Традиционно интерес к покупке недвижимости в Тюмени среди жителей ХМАО сохраняется на высоком уровне, причем одни приобретают для собственного переезда или для обучения детей в высших учебных заведениях. Но есть и те, кто занимается инвестициями, покупая с целью сдачи в аренду или последующей перепродажи», — рассказал аналитик Александр Иванов.
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На Тюмень приходятся около 35% заявок на покупку недвижимости, поступающих от жителей ХМАО. Следующий по популярности город — Москва. Аналитик добавил, что спрос на тюменскую недвижимость у жителей ХМАО вырос на 1,1% за год.

Ранее «Наш Город» сообщал, что на месте снесенного Червишевского рынка в Тюмени построят две стеклянные высотки. Строительство уже одобрено и профинансировано.

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#Общество#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Квартиры#Покупка квартир#Продажа недвижимости#Любовь Селезнева
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