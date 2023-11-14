«Будет дорого»: В Тюмени ожидается скачок цен на аренду квартир

Причем снимать квартиру в Тюмени в новогодние праздники планируют не только сами тюменцы, но и гости из других городов и регионов. Сейчас у тюменских риелторов фиксируются обращение по вопросы аренды жилья из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Нового Уренгоя и других северных городов.