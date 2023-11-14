«Будет дорого»: В Тюмени ожидается скачок цен на аренду квартир

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Сейчас средняя стоимость аренды квартиры в Тюмени составляет 28 600 рублей. В октябре этот показатель был чуть выше — 29 099 рублей. Однако, специалисты в сфере недвижимости отмечают, что к середине декабря цены превзойдут октябрьские показатели.
«Мы уже пережили наплыв студентов и потому на рынке сейчас затишье, спрос на аренду упал на 20-25%, в связи с этим снизились и цены. Но уже сейчас начинает неспешно расти спрос на квартиры в Новому году», — рассказал «Нашему городу» риелтор крупной тюменской компании Андрей Белоусов.
Причем снимать квартиру в Тюмени в новогодние праздники планируют не только сами тюменцы, но и гости из других городов и регионов. Сейчас у тюменских риелторов фиксируются обращение по вопросы аренды жилья из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Нового Уренгоя и других северных городов.
Причем всем гостям города снимать жилье придется дороже, чем в прошлый Новый год.
«В среднем будет дороже на 5-8%. Это связано с общим ростом цен на недвижимость. Причем он отмечается во всех городах России. Чтобы в новых экономических условиях сохранить прежний доход не по цифрам, а по уровню жизни, арендодателям приходится повышать цены», — объясняет риелтор.
По словам риелтора другой крупной тюменской компании Алексея Сидорова, на декабрь прогнозируется рост стоимость аренды жилья вырастет на 5-10%. Причем наибольший рост ожидает блок посуточной аренды.
«Все прекрасно понимают для чего снимают квартиры в Новый год. А потому, предвкушая ущерб, многие вполне справедливо завышают цены, Причем и так все варианты будут распроданы. Сейчас на конец декабря или январские праздники можно снять квартиру в среднем по 5-6 тысяч в сутки, в декабре уже придется платить от 6 тысяч и выше», — говорит специалист по краткосрочной аренде Сидоров.
Причем многие желающие снять квартиру на перу дней не готовы признаваться в том, что планируют собрать к празднику большую компанию. Чаще всего от группы таких людей на просмотр приходит «парочка», сообщающая о том, что жилье они снимают для двоих.
«Палится эта схема моментально. Однако в договоре на аренду цели съема не прописываются и юридически обмана здесь нет. Но под удар вы ставите самих себя, ведь обманутый фактически арендодатель, если увидит последствия вышей вечеринки с высокой вероятностью обратится за возмещением ущерба, который в договоре уже прописан», — объясняет риелтор.
А потому владельцы квартир каждый январь с арендаторов собирают за ущерб около 250 тысяч рублей в сумме.
Но также стоит учитывать, что съем квартиры посуточно на 5 дней будет стоить, как месячная аренда квартиры в Тюмени, а потому сейчас эта услуга пользуется большим спросом.
«С учетом этого факта ценники тоже поднимают, потому что все квартиры точно уйдут. Я думаю, что однушки на новогодний период со всей техникой будут стоить около 25 тысяч рублей, за двушки будут просить от 30 тысяч точно», — прогнозирует риелтор Белоусов.
Несмотря на скачки, связанные с осенним приливом студентов и грядущими новогодними праздниками, если смотреть на стоимость аренды жилья более широко, то за последние пару лет отмечается стабильный рост. С этим согласны оба тюменских риелтора.
«За последний год, если мы меряем с ноября по ноябрю, средняя цена аренды квартиры выросла на 4 500 рублей. В какие-то месяцы может быть падение или рост цены на 3-5%, но общая картина такая — все стабильно дорожает », — говорит Андрей Белоусов.
По словам специалист по краткосрочной аренде Алексея Сидорова, стоимость посуточной аренды за тот же период времени выросла на 1 500 рублей.
Эксперты рынка отмечают, что график цен на аренду представляет собой кривую, неустанно движущуюся вверх. Если рассматривать показатели за последние 5 лет, цены на аренду выросли более чем на 140%.