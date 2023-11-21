Две стеклянные высотки возведут на месте снесенного Червишевского рынка в Тюмени

На строительство, по данным РБК.Тюмень, уже одобрена кредитная линия почти на два миллиарда рублей. Всего же, по данным одного из банков, тюменские застройщики в этом году получили финансирование почти на 9 миллиардов. Это в несколько раз больше, чем в 2022.