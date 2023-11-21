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Две стеклянные высотки возведут на месте снесенного Червишевского рынка в Тюмени

Две стеклянные высотки возведут на месте снесенного Червишевского рынка в Тюмени

21 ноября 2023, 13:30
Фото: 1MI
В жилом комплексе на месте скандально снесенного этой весной Червишевского рынка будет чуть больше 300 квартир. Он, согласно проекту, будет состоять из двух стеклянных башен 14 и 23 этажа, соединенных торговой галереей.

Напомним, о сносе Червишевского рынка стало известно в феврале этого года. Первыми об этом на уровне слухов заговорили торговцы, работавшие на площадке. И они, и жители Тюмени не раз высказывались против сноса, ведь рынок просуществовал на этом месте не одно десятилетие. Недовольства не помогли. Червишевский снесли, продавцов «переселили» на Южный рынок.

Застройщиком ЖК «Футуро» станет местная компания. Она уже активно рекламирует свой новый проект. Отмечают, например, что жилые высотки станут новой визитной карточкой города. Кроме того, отмечают и развитую инфраструктуру — рядом школы и детские сады, а также автобусная остановка. До центра Тюмени, уверяют, добраться можно так же быстро, как и выехать в пригород.

На строительство, по данным РБК.Тюмень, уже одобрена кредитная линия почти на два миллиарда рублей. Всего же, по данным одного из банков, тюменские застройщики в этом году получили финансирование почти на 9 миллиардов. Это в несколько раз больше, чем в 2022.

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#Общество#Тюмень#Строительство#Строительство жилья#Рынок#Новостройки#Инна Доровская
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