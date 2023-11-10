Тюменские власти покупают несколько квартир за 28 млн рублей. Зачем и для кого?

Отдельно оформлены заявки на долевку еще на две 2-комнатные квартиры. По первой за 4 262 400 рублей покупается жилое помещение в черновой отделке площадью от 55,5 квадратных метров. Срок сдачи дома — первый квартал 2025 года. По второй за 4 367 200 рублей застройщик должен предоставить квартиру площадью от 41,2 до 46 квадратных метров с ремонтом и всем необходимым для жизни оборудованием.