Тюменские власти покупают несколько квартир за 28 млн рублей. Зачем и для кого?

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
По одному из тендеров, размещенных 8 ноября, тюменские власти хотят вступить в долевку на две квартиры. Начальная стоимость контракта 8 628 400 рублей. Согласно техническому заданию, каждая квартира должна быть площадью не менее 40,7 квадратных метров, иметь две комнаты, кухню и нишу и перед сдачей — полностью готовы к заселению.
«Жилое помещение с чистовой отделкой, не требующей дополнительного косметического ремонта с установленными окнами, отопительными приборами, кухонным оборудованием и приборами учета. В комнатах — обои, ламинат или линолеум, ванной — плитка или панели.
Срок ввода жилого объекта в эксплуатацию — не позднее четвертого квартала 2024 года», — сказано в документе.
Адрес дома, где будут располагаться приобретенные квартиры, укажет застройщик. Конкретных предпочтений по локациям нового жилья в техзадании не заявлено.
Отдельно оформлены заявки на долевку еще на две 2-комнатные квартиры. По первой за 4 262 400 рублей покупается жилое помещение в черновой отделке площадью от 55,5 квадратных метров. Срок сдачи дома — первый квартал 2025 года. По второй за 4 367 200 рублей застройщик должен предоставить квартиру площадью от 41,2 до 46 квадратных метров с ремонтом и всем необходимым для жизни оборудованием.
Также есть два аукциона на участие в долевом строительстве на две 3-комнатные квартиры. Стоимость каждой 5 606 400 рублей. Жилые помещения площадью от 73 до 74 квадратных метров нужны в черновой отделке. Срок сдачи дома — не позднее первого квартала 2025 года.
Зачем региональным властям жилая недвижимость и кому достанутся квартиры — неизвестно.