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Стало известно о покупке тюменскими властями нескольких квартир на 28 млн рублей

Тюменские власти покупают несколько квартир за 28 млн рублей. Зачем и для кого?

10 ноября 2023, 11:49
Фото: 1MI

Стало известно о покупке тюменскими властями нескольких квартир на 28 млн рублей

Управление капитального строительства Тюменской области объявило несколько аукционов на покупку жилья по договору долевого участия. На эти цели из бюджета региона выделено 28,3 млн рублей.

По одному из тендеров, размещенных 8 ноября, тюменские власти хотят вступить в долевку на две квартиры. Начальная стоимость контракта 8 628 400 рублей. Согласно техническому заданию, каждая квартира должна быть площадью не менее 40,7 квадратных метров, иметь две комнаты, кухню и нишу и перед сдачей — полностью готовы к заселению.

«Жилое помещение с чистовой отделкой, не требующей дополнительного косметического ремонта с установленными окнами, отопительными приборами, кухонным оборудованием и приборами учета. В комнатах — обои, ламинат или линолеум, ванной — плитка или панели.
Срок ввода жилого объекта в эксплуатацию — не позднее четвертого квартала 2024 года», — сказано в документе.

Адрес дома, где будут располагаться приобретенные квартиры, укажет застройщик. Конкретных предпочтений по локациям нового жилья в техзадании не заявлено.

Отдельно оформлены заявки на долевку еще на две 2-комнатные квартиры. По первой за 4 262 400 рублей покупается жилое помещение в черновой отделке площадью от 55,5 квадратных метров. Срок сдачи дома — первый квартал 2025 года. По второй за 4 367 200 рублей застройщик должен предоставить квартиру площадью от 41,2 до 46 квадратных метров с ремонтом и всем необходимым для жизни оборудованием.

Также есть два аукциона на участие в долевом строительстве на две 3-комнатные квартиры. Стоимость каждой 5 606 400 рублей. Жилые помещения площадью от 73 до 74 квадратных метров нужны в черновой отделке. Срок сдачи дома — не позднее первого квартала 2025 года.

Зачем региональным властям жилая недвижимость и кому достанутся квартиры — неизвестно.

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#Общество#Ирина Швецова#Закупки#Готовое жилье#Новое жилье
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